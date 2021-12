La famiglia Ferragni si allarga ulteriormente: la sorella di Chiara aspetta un bambino

Dopo Leone e Vittoria, la famiglia Ferragni è pronta ad allargarsi ulteriormente con la sorella di Chiara che aspetta il suo primo bambino per la felicità della zia.

Le sorelle Ferragni sono amate in tutto il mondo. Inutile dirlo, la più famosa è ovviamente Chiara che ha fatto nascere la figura delle influencer e delle blogger come lavoro, imprenditrice digitale, testimonial di brand di lusso, qualsiasi cosa faccia è un successo assicurato. Chiara è molto legata alla sua famiglia: ai genitori Marina e Marco, nonostante siano separati, ma anche alle sorelle minori da sempre molto importanti nella sua vita.

Francesca e Valentina (classe 1992) sono le sorelle minori di Chiara Ferragni ed abbiamo imparato a conoscerle tramite i social network. Francesca è nata a Cremona nel 1989 ed è colei che è maggiormente estranea al mondo dello spettacolo. Di professione dentista, infatti, ha seguito le orme del papà ed ha una doppia laurea. Ovviamente anche lei è presente nel mondo virtuale, ma a differenza delle sorelle questo non rappresenta il suo lavoro principale.

La famiglia Ferragni si allarga: Francesca è incinta

La famiglia Ferragni è una delle famiglie più seguite in Italia e non solo. Mentre Chiara Ferragni e Fedez sono alle prese con il Covid e la decisione di far ritorno a Milano, arriva una bella notizia che è stata data dalla stessa influencer: la sorella Francesca è incinta ed aspetta il suo primo bambino dal fidanzato Riccardo Nicoletti.

La coppia ha condiviso due foto dove posano e si vede il pancino di tre mesi scrivendo “Non solo panettoni”. I due si sono detti molto felici di questo e soprattutto di poterlo condividere con il mondo virtuale così non devono più rispondere alle domande che fa la gente e che si chiedeva come mai Francesca non bevesse alcolici, non sciasse e non mangiasse determinate cose durante le vacanze natalizie: il loro segreto è stato finalmente svelato.

E chi ha visto la serie tv The Ferragnez sa che Francesca Mapelli aveva predetto che, dopo Chiara, sarebbe stata la volta di Francesca a rimanere incinta e così è stato: la secondogenita di casa Ferragni si prepara a diventare mamma per la prima volta.

Chi è il fidanzato di Francesca Ferragni?

Francesca Ferragni è fidanzata da oltre 12 anni con Riccardo Nicoletti, un ragazzo di Cremona che ha da poco compiuto 40 anni. Musicista che suona la chitarra in due band, gli Under Static Movement ed i Rosco Dunn, è conosciuto come Riki Usm sui social network.

I due sono innamorati come il primo giorno ed hanno deciso di diventare ufficialmente una famiglia. Ora è già iniziato il toto scommesse: Leone e Vittoria avranno un cuginetto o una cuginetta? La cosa più importante per la famiglia, ovviamente, è che sia in salute.