Pesante batosta per Michelle Hunziker: il brutto colpo che non ci voleva proprio

Michelle Hunziker il brutto colpo che ha dovuto subire: ecco tutti i dettagli e le curiosità della vicenda

Una delle migliori conduttrici che l’Italia ha la possibilità di avere tra i palinsesti della televisione italiana è una persona solare, professionale, simpatia e ironica che ha conquistato gli spettatori con una serie di trasmissioni come All Together now, Striscia la notizia al fianco dell’amico e collega Gerry Scotti: stiamo parlando della bellissima Michelle Hunziker. Ella, in passato è stata legata al cantante internazionale Eros Ramazzotti da cui ha avuto una figlia a cui è molto legata, Aurora. Oggi è legata a Tomaso Trussardi e ha ritrovato la serenità.

Il suo esordio avvenne nel 1994-1995 nel programma Buona Domenica dove ella partecipò come concorrente del concorso di bellezza che tenevano nello stesso programma. Successivamente prende parte ad una serie di trasmissioni che le hanno dato molta notorietà come per esempio Mai dire Gol del lunedì con la Gialappa’s, a Numero Uno con Pippo Baudo e nel 1996 affianca Paolo Bonolis nella conduzione del programma I cervelloni in onda su Rai 1. Oggi è stata al timone di una trasmissione che le ha dato notevole successo, ossia All together now.

Durante la stessa trasmissione la bella Michelle ha deciso di fare una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole, ossia di avere una fobia che riguarda tutte le superfici con dei buchi affermando: “Ho una fobia, si chiama tripofobia, oramai lo sanno tutti, amici e parenti che ho questa fobia, ci sono dei momenti in cui sono triste, ci sono dei momenti in cui le cose non vanno come vorrei”.

Ha vissuto un amore profondo con il cantante Eros Ramazzotti e dal loro matrimonio è nata la splendida Aurora che con la mamma ha un rapporto davvero profondo. Oggi è legata a Tomaso Trussardi e qualcuno aveva vociferato una crisi tra i due smentita immediatamente da Michelle che ha affermato: “Ma quale crisi con Tomaso! In estate se non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi, lo scrivono ogni anno. Stiamo benone, grazie”.

Brutte notizie per la conduttrice che ha dovuto affrontare una brutta notizia.

La brutta notizia per Michelle

La conduttrice Michelle Hunziker non sbaglia un colpo anche se questa volta deve fare i conti con lo share che non è buonissimo per la sua trasmissione.

Il suo nuovo programma All Toghether now Kids, il talent show musicale versione bambini ha raggiunto 2.259.000 (13,5%) battuto da Alberto Angela su Rai1 con 4.154.000 spettatori di media e share del 22,7%.