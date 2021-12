Belen Rodriguez passa al contrattacco: ecco la replica alle accuse di Nina Moric

Belen Rodriguez passa al contrattacco e replica alle accuse di Nina Moric, ex moglie di Fabrizio Corona: ecco i dettagli della vicenda

Una delle showgirl più amate dagli italiani è Belen Rodriguez che ha avuto un forte successo in Italia come modella e showgirl soprattutto per la sua bellezza disarmante e la sua simpatia. Ella ha conquistato milioni di telespettatori soprattutto al Festival di Sanremo dove, durante l’ascesa ha mostrato un piccolo tatuaggio con una farfallina. La ragazza è stata legata sentimentalmente al ballerino conosciuto nella trasmissione Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino destando particolare scalpore in quanto egli era legato alla cantante Emma Marrone.

La bellissima Belen è naturalizzata italiana poiché i genitori sono originari della città di La Spezia ma è nata e cresciuta in Argentina dove da giovanissima comincia a intraprendere la carriera di modella sfilando e indossando per varie casa di moda internazionali soprattutto case di intimo. Ella è molto legata alla sua famiglia e soprattutto ai suoi fratelli Cecilia Rodriguez e Jeremias Rodriguez noti per aver partecipato all’edizione più divertente del Grande Fratello Vip.

La bella modella decide di trasferirsi a Milano cominciando a lavorare sia come modella che come showgirl all’interno di alcuni programmi televisivi sulla rete locale TeleBoario rete televisiva locale della Val Camonica anche se, la loro fortuna è avvenuta nel reality L’Isola dei famosi dove arriva al secondo posto con il 44% dei voti.

Belen è una donna forte e lo ha dimostrato in più di una occasione soprattutto con gli haters che spesso l’hanno profondamente criticata. Ella ha affermato: “Gente frustrata, come se invecchiare fosse una cosa di cui vergognarsi! Invecchiare felici è la cosa più nobile di questo mondo! Il problema è la gente che diventa grande con quella testa! Mamma, quello sì che mi spaventa!”.

Di recente Nina Moric, ex moglie di Fabrizio Corona che ha intrattenuto una storia con la bella Rodriguez tempo fa, ha accusato la showgirl di aver baciato il figlio Carlos. Di conseguenza il ragazzo ha smentito le parole di sua madre ma Belen ha replicato le accuse.

La replica di Belen alle accuse di Nina Moric

Per molte ore Belen non ha replicato le accuse poste in essere da Nina Moric che l’ha accusata di aver baciato il figlio Carlos che immediatamente ha smentito le accuse della mamma.

Ora la Rodriguez ha deciso di rispondere sempre sui social sfruttando l’assist di un follower che ha scritto: “Nina Moric dice che tu hai chiesto a lei che eri una sua fan” e la showgirl ha risposto: “Diciamo che manco questo è accaduto!”.