Delia Duran, a sorpresa arriva il forfait: salta la sua entrata per motivi di salute | L’indiscrezione

Delia Duran era pronta per entrare nella casa del Grande Fratello Vip, ma per motivi di salute sembra sia costretta a posticipare il suo ingresso: la modella però smentisce il tutto.

Delia Duran, il cui vero nome è Nusat Del Valle Duran Perez, è una modella ed attrice venezuelana classe 1988. Fin dalla più tenera età si appassiona al mondo della recitazione e prende parte ad alcune telenovelas del suo paese. Arriva in Italia dove veste i panni di Elena in Il bello delle donne, poi è la volta di L’onore e il rispetto – Ultimo Capitolo.

Sul set di Furore – Capitolo secondo conosce l’attore Alex Belli e tra i due nasce l’amore che sfocia nel matrimonio celebrato nel giugno 2021. Nel 2019 Delia ed Alex sono tra i concorrenti di Temptation Island Vip, mentre nel 2021 tengono banco con il triangolo amoroso tra Alex – Delia – Soleil creatosi al Grande Fratello Vip.

Delia Duran costretta a rimandare l’ingresso al GfVip?

Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran: un triangolo amoroso che, negli ultimi mesi, ha “appassionato” il pubblico del Grande Fratello Vip con gli autori ben consapevoli di questo. Infatti hanno deciso di smuovere ulteriormente le acque facendo entrare la moglie di Alex Belli nella famosa casa.

Il suo ingresso era previsto per il 3 gennaio con la modella venezuelana che si stava già preparando per questa esperienza, ma ora, stando a quanto riporta Deianira Marzano (esperta di gossip) tutto sarà rimandato poiché, nel periodo di isolamento che precede l’ingresso al GfVip, Delia è risultata positiva al Covid-19.

Per motivi di salute è necessario aspettare che Delia Duran si negativizzi prima di poter diventare una concorrente. D’altronde di tempo ce n’è, il reality show andrà avanti fino alla metà di marzo, però non ci è dato sapere quando assisteremo al suo ingresso.

Delia Duran ha il Covid? Arriva la smentita

Tuttavia, questa notizia è stata smentita dalla stessa Delia Duran. La modella venezuelana ha pubblicato delle storie su Instagram dove scrive: “Per quanto riguarda il mio stato di salute voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività a Covid-19. Tanto più che tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate ne risponderà legalmente”.

Come se non bastasse, pubblica anche un tampone con il risultato negativo. Ci tiene, comunque, a ringraziare chi si è preoccupato del suo stato di salute. Cosa succederà adesso?