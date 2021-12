Diletta Leotta, avete un’idea dei suoi guadagni? Un patrimonio da diva della tv

Diletta Leotta guadagna cifre da capogiro: il suo patrimonio è davvero da diva della tv ed invidiabile, nonostante il furto che ha subito lo scorso anno.

Diletta Leotta è una conduttrice televisiva di Catania classe 1991. Figlia di Rori ed Ofelia, a 17 anni collabora con Antenna Sicilia. Dopo il diploma al Liceo Scientifico e la laurea in Giurisprudenza, approda a Mediaset con la trasmissione Il compleanno di La5. Poi è la volta del ruolo di meteorina in Sky Meteo 24 fino alla stagione 2015-2016 quando diventa il volto del calcio italiano iniziando con Sky Serie B e con gli speciali sugli Europei.

Nel 2018 passa a Dazn con Diletta gol e gli spin off Diletta gol stories, Diletta gol in campo e Linea Diletta. Nel 2020 conquista il Festival di Sanremo affiancando Amadeus per due puntate e nel 2021 è nel cast di Chi ha incastrato Babbo Natale. Per quanto riguarda la sua vita privata, al momento è single, ma in passato è stata al fianco di Matteo Mammì, Daniele Scardina e Can Yaman.

Quanto guadagna Diletta Leotta?

Come sappiamo, i personaggi del mondo dello spettacolo non hanno uno stipendio fisso mensile, tutto può cambiare da mese in mese. Dipende molto da cosa si fa in quel periodo, dalle ospitate e dai programmi che si conducono. Tuttavia, Diletta Leotta può “vantare” un patrimonio da diva della tv di tutto rispetto.

Sappiamo che quando era il volto di Sky guadagnava un milione di euro all’anno. Passando a Dazn questa cifra non si sarà certo abbassata, ma al contrario sarà aumentata per poterla portare via dalla concorrenza. Inoltre, le due presenza sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2020 le hanno fruttato un cachet tra i 20.000 ed i 25.000 euro.

Ricordiamo che ha preso parte a Celebrity Hunted su Prime Video e rumors parlano di una ricompensa pari a 300.000 o addirittura a 400.000 euro. Non dimentichiamo, in più, che Instagram può rappresentare un’ottima fonte di guadagno così come le campagne pubblicitarie ed i brand che la scelgono come testimonial.

Il furto a casa di Diletta Leotta

Un patrimonio da capogiro che, però, si è visto privato di ben 150.000 euro nel giugno 2020 quando i ladri sono entrati nella sua casa di Milano, in zona Porta Nuova, mentre lei era fuori a cena.

I ladri hanno rubato orologi di valore, borse firmate, gioielli e denaro contante che era presente nell’appartamento della conduttrice televisiva e lo scorso dicembre sono andati a processo dopo che sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza.