GfVip, bufera nella casa più spiata d’Italia: un concorrente smaschera gli autori del programma

Grande Fratello Vip, bufera nella casa più spiata d’Italia: un concorrente smaschera gli autori del programma

Uno degli show più seguito dagli italiani è la casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini con l’aiuto di due opinioniste ossia Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis che hanno fatto parlare molto il mondo del gossip entrambe sia per la discussione avvenuta inizialmente per la foto di Sonia scattata con Giancarlo Magalli per provocazione ad Adriana e sia per la lite con Signorini dove Sonia ha abbandonato lo studio. Insomma questo Gf ha dell’incredibile e sorprende i telespettatori sia al di fuori che all’interno del programma.

Al timone della trasmissione vi è Alfonso Signorini, una grande personalità sia in termini di conduzione che dal punto di vista editoriale essendo il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni e Chi. Una personalità ecclettica dotata di una profonda professionalità in grado di affrontare qualsiasi ostacolo sia all’interno della casa del Gf Vip che all’esterno nello studio con le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Questo Gf ha fatto molto discutere soprattutto per le vicissitudini avvenute che hanno dell’incredibile come per esempio quello che ha colpito maggiormente i media e il triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran sua moglie e Soleil Stasi con cui c’è stato un flirt e una forte passione tanto da provocare un “innamoramento” improvviso di Alex Belli poi terminato una volta uscito dalla casa, quando sua moglie aveva deciso di lasciarlo in diretta televisiva ed egli, violando le regole del distanziamento Covid-19 è stato escluso dalla trasmissione.

Anche il conduttore, di recente si è trovato al centro della bufera mediatica per aver pronunciato una frase circa il tema dell’aborto che non è piaciuta al popolo del web e dei media e nemmeno alla produzione Endemol che ha fatto sapere tramite comunicato stampa di voler prendere le distanze dalla frase pronunciata dallo stesso.

Ma le novità ancora non si placano è un nuovo concorrente entrato da poco nella casa, Barù, ha fatto sapere cosa dicono gli autori in confessionale.

La rivelazione di Barù

Barù è uno dei nuovi concorrenti del programma Grande Fratello Vip e ha fatto delle rivelazioni soprattutto nel video con cui si è presentato.

Egli avrebbe dichiarato: “Sono cresciuto in Italia e poi a 8 anni mi sono trasferito in Svizzera. Da lì mi sono trasferito in America. Da lì ho vissuto in Spagna, Patagonia, in Australia… E finalmente sono tornato a vivere nella mia amata Toscana. Sono finito in televisione per colpa di mio zio Costantino e da lì ho fatto vari programmi. Ora sono un esperto di vino e cibo, un mondo molto divertente. Quindi spero di portare alla casa un po’ di cucina buona. Il cibo è molto importante”.

Inoltre il concorrente Barù non ha parlato del suo interesse sentimentale non dichiarando se nella vita è single oppure no e, dando per scontato che non abbia interesse per nessuno potrebbe trovare fortuna proprio nella casa del Gf Vip e in una chiacchierata con Katia Riciarelli lo stesso rivela qualcosa sugli autori: “Questi Grandi Fratelli mi spingono… Vogliono che tro***o… Perché?“.