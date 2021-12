Kikò Nalli, l’ex di Tina Cipollari ritrova l’amore: “Un feeling pazzesco”

Kikò Nalli, l’ex dell’opinionista Tina Cipollari ha ritrovato l’amore ed è felice : ecco i dettagli della vicenda

Kikò Nalli rappresenta uno dei volti fondamentali della trasmissione Uomini e Donne e, proprio in quello studio aveva trovato l’amore con l’opinionista più famosa e schietta d’Italia, Tina Cipollari. Tra loro un colpo di fulmine che ha portato alla scelta dell’allora corteggiatrice più vamp della storia di Uomini e Donne, la bella Tina. Egli, nella vita è un hairstylist di successo ed è tornato in televisione nel 2019 tra i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Egli, classe 1970, è nato a Sabaudia ed il suo vero nome è Chicco. Sin da giovanissimo si dichiara appassionato di moda e fashion e dopo essersi specializzato nel settore della bellezza, in particolare dell’hair beauty, decide di aprirsi il suo salone Art Kikò Group.

La sua fama e bravura lo ha portato a conquistare la Capitale con ben cinque saloni tanto che le sue maschere per capelli sono conosciute per le loro proprietà benefiche e per i loro ingredienti tutti naturali. Uno dei desideri di Kikò, se non avesse raggiunto il successo nel campo dell’ hairbeauty, sarebbe stato quello di diventare calciatore in quanto in passato militava in serie B con il Campobasso.

La sua unione con l’opinionista Tina Cipollari, conosciuta nel noto programma di Uomini e Donne lo ha reso davvero molto conosciuto e la coppia è stata considerata una delle più amate dagli italiani. I due si sono conosciuti nel lontano 2000 e sono convolati a nozze nel 2005, Successivamente, la loro famiglia si è allargata e la coppia ha avuto tre figli Mattias, Francesco e Gianluca.

Nel 2018, però, la coppia decide di separarsi definitivamente e il settimanale Spy ha sorpreso l’hairstylist con un’altra donna, l’attrice spagnola Myr Garrido. Egli ha confessato: “Ci siamo conosciuti su un set fotografico dove mi hanno chiamato come hair stylist e ci siamo subito presi in simpatia. Poi ci siamo sentiti al telefono e ci siamo confessati i nostri sentimenti”.

Successivamente l’amore termina ed egli comincia a frequentare Ambra Lombardo, conosciuta nella casa del Gf Vip terminando successivamente anche questa relazione. Egli, ha annunciato di essersi fidanzato.

Kikò Nalli annuncia di essersi fidanzato: ecco con chi

Il celebre hairstylist ha annunciato di essersi fidanzato ma di non voler, almeno al momento, annunciare la sua identità.

Egli al magazine Ora ha affermato: “Kikò Nalli, da circa un mese, è felicemente fidanzato con una splendida donna della quale non rivelerà le generalità per ragioni di privacy. Posso solo dire che è una donna straordinaria, tanto bella esteriormente quanto interiormente e che in un solo mese di frequentazione è stata capace di regalarmi forti emozioni. Con lei mi trovo benissimo, è una donna con la quale ho un feeling pazzesco e, prima di diventare la mia compagna, ha avuto l’accortezza di attendere il momento giusto per entrare in punta di piedi nella mia caotica vita di padre e di professionista.”