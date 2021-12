Miriana Trevisan dilaniata dal tragico lutto: lacrime a non finire nella casa del Gf

Miriana Trevisan, durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, viene raggiunta da una notizia tragica: la morte di una persona a lei molto cara e non riesce a trattenere le lacrime.

Miriana Trevisan è una showgirl di Napoli classe 1972. Ha esordito nel famoso programma Non è la Rai dal 1991 al 1993 per poi arrivare a programmi molto seguiti come Striscia la notizia, La Corrida, Pressing e soprattutto La ruota della fortuna per ben cinque stagioni. È passata poi alla conduzione di Coriandoli, Stasera Circo e Vivere meglio fino ad arrivare alla fiction Carabinieri ed al mondo del teatro con Uomini sull’orlo di una crisi di nervi.

Nel 2007 la troviamo tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi dove arriva quarta. Una ragazza dalle mille risorse che nel 2013 pubblica il libro per bambini Le fiabe colorate di Miriana e nel 2019 il suo primo romanzo La donna bonsai. Nel 2021 entra nella casa del Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2003 al 2013 è stata sposata con il cantante Pago che l’ha resa madre di Nicola (2009).

Miriana Trevisan e la morte dello zio mentre è al GfVip

I concorrenti del Grande Fratello Vip sembrano vivere in una bolla, lontano da tutto e da tutti, soprattutto lontani da quello che succede nel mondo reale. Tuttavia, in alcuni momenti vengono riportati bruscamente alla realtà, come è accaduto a Miriana Trevisan.

Convocata nel confessionale, infatti, le è stata comunicata la morte dello zio. Una rivelazione che l’ha lasciata senza parole ed ha subito trovato rifugio nei suoi compagni, lasciandosi andare senza trattenere le lacrime. Non sono mancati abbracci e parole di conforto per aiutarla a superare questo difficile momento.

L’uomo era malato da tempo, ma si tratta comunque di un lutto difficile da superare con la Trevisan che rivela: “Quest’anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest’estate…e adesso mio zio”.

Il presentimento di Miriana Trevisan

Anche il mondo virtuale si è stretto intorno a Miriana Trevisan con messaggi di cordoglio e con gli utenti che ricordano come, solo pochi giorni fa, la showgirl avesse avuto un brutto presentimento che, purtroppo, è diventato realtà con la morte dello zio.

La Trevisan è stata, poi, richiamata nel confessionale probabilmente per darle l’opportunità di parlare al telefono con la sua famiglia e stare vicini in un momento così difficile visto che la donna non avrà la possibilità di partecipare al funerale.