Serena Bortone, salta l’appuntamento con il suo programma: terremoto in Rai

Serena Bortone salta l’appuntamento con il suo programma Oggi è un altro giorno: bufera in Rai, cosa è accaduto

Una delle giornaliste e conduttrici televisive che ha cambiato il modo di comunicare in televisione è Serena Bortone, che nel corso della sua carriera ha avuto un notevole successo anche per aver ideato la trasmissione Agorà, che ha condotto per 3 anni per poi condurre su Rai 1 il suo programma Oggi è un altro giorno.

Ella, classe 1970, comincia a lavorare sin da giovanissima in Rai nella redazione del programma di Mino Damato Alla ricerca dell’arca nel 1989, per poi proseguire nella redazione di altre trasmissioni fra cui Avanzi di Serena Dandini e Ultimo minuto format di docufiction condotto da Simonetta Martone e Maurizio Mannoni.

Un aneddoto speciale nella carriera di Serena Bortone è avvenuto nel suo primo giorno in Rai quando, Mino Damato le chiese di cercare un vero serpente per la sorella di Michael Jackson, La Toya e la giornalista riuscì a trovare l’animale e l’ospite lo tenne per tutta la durata della trasmissione al collo.

Non tutti lo sanno che Serena Bortone sa molto bene l’inglese tanto da affermare: “Ho vissuto appieno la Londra degli anni Ottanta. In particolare ho avuto la fortuna di andare Live Aid (…) tra tutti i grandi artisti, arrivò ad un certo punto questo Freddie Mercury e noi tutti impazzimmo, lì mi resi conto della genialità di quest’uomo…“.

Ella ha ideato la storica trasmissione nel 2010 Agorà programma di approfondimento politico che condurrà Gerardo Greco e successivamente passerà alla conduzione su Rai 1 di Oggi è un altro giorno. Quando era piccola divorava i libri tanto che sua mamma le fece leggere gli scritti di Don Milani che influenzarono moltissimo la sua vita: “Don Milani mi ha insegnato l’attenzione e la cura dell’altro ma anche la necessità di pensare sempre con la propria testa rifuggendo dal conformismo e dall’omologazione“.

Il programma condotto dalla Bortone, Oggi è un altro giorno non andrà in onda.

Come mai il programma non è andato in onda

Nella giornata di Mercoledì 29 Dicembre più di un programma all’interno dei palinsesti Rai non è andato in onda. Uno di questi è Oggi un altro giorno programma condotto da Serena Bortone.

La loro assenza non deriva dalle festività natalizie, bensì dallo sciopero dei giornalisti per i tagli effettuati alla terza edizione della Tgr e al tg sportivo della notte, decisi dall’ad Carlo Fuortes. L’azienda ha replicato le accuse affermando che non ci saranno effetti negativi sui palinsesti e potranno seguire comunque le notizie sulla rete Rai affermando che gli ascolti in quella fascia oraria sono bassissimi.