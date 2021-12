Laura Pausini rivela le sue difficoltà: chiusa dalla preoccupazione e dall’inquietudine

Laura Pausini rivela le sue difficoltà chiusa dalla preoccupazione: ecco i motivi, i dettagli e le curiosità della vicenda

Ha cambiato il modo di fare musica con la sua splendida voce ha conquistato tutto il mondo divenendo una star internazionale. I suoi successi hanno fatto innamorare e sono stati la colonna sonora di milioni di coppie innamorate: stiamo parlando di Laura Pausini che ha fatto il successo con il suo primo Festival di Sanremo 1993 dove si aggiudicò la vittoria con il brano La solitudine. Il primo a credere nel suo talento fu il conduttore Pippo Baudo che ancora oggi ella ringrazia per quello che ha fatto per lei.

Un’artista a 360 gradi che con la sua voce è riuscita a conquistare milioni di spettatori e i suoi successi sono un successo in tutto il mondo. Possiamo ricordare alcuni come Tra te e il mare, Strani Amori, Non c’è e alcune cover di personaggi famosi come Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani. Anche se il successo per la bella Pausini non è stato del tutto immediato; ella venne contattata dalla redazione de “Il Resto del Carlino” che le aveva proposto il brano La solitudine scritto apposta per lei che poi si è rivelato un vero e proprio successo portato al Festival di Sanremo e aggiudicandosi la vittoria.

Anche se vi è un aneddoto da svelare per quanto riguarda questo pezzo. Inizialmente il brano doveva essere dedicato ad Anna ma l’artista aveva chiesto di modificare con il nome Marco, suo fidanzatino dell’epoca tanto che proprio ella fece una dichiarazione: “Inizialmente il brano cominciava con “Anna se n’è andata”, invece di “Marco se n’è andato”. Ma per il resto la storia era la fotografia della mia vita fino a quel momento, perché io comunque andavo veramente a scuola con il treno delle 07:30.[…] Marco era il mio fidanzatino dell’epoca e per questo, quando cantavo quel brano, mi emozionavo tanto”.

Uno dei primi a credere nel talento di Laura è stato Lucio Dalla che quando la ragazza accompagnava suo padre nei pianobar sentendola cantare le disse: “Mo cosa fai nel ristorante? Vai fuori e vai a spaccare il c**o ai passeri!”. Ha aggiunto: “Lucio veniva a mangiare quasi tutte le sere nel ristorante a Bologna dove io facevo pianobar con il mio babbo“.

Su Instagram ha scritto un lungo post asciando senza parole i fan.

Laura Pausini e il lungo post che ha lasciato senza parole

Laura Pausini, come molti personaggi dello spettacolo, ha deciso di dedicare delle parole ai suoi fan facendo un resoconto dell’anno che abbia vissuto difficile per la maggior parte della gente a causa della pandemia da Covid-19.

Postando una foto su Instagram ella ha voluto ricordare così un altro anno che se ne va affermando: “Domani finisce il 2021. Un altro anno complicato per tutti noi e al di là delle mie soddisfazioni personali e dei premi, so bene che la vita ti guarda in faccia e poi ti entra dentro per farti pensare…Io sono stata tanti mesi chiusa, nelle mie preoccupazioni, nelle inquietudini, forse come voi.

Oggi guardo davanti a me e continuo a riflettere ma voglio iniziare sorridere di più e anche fare un po’ la pazzerella.. diventare un po’ più leggera.. o forse no.. lo scopriremo solo vivendo! Dai che domani si festeggia!”