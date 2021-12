Selvaggia Lucarelli, è guerra aperta contro Diana Del Bufalo: ecco il motivo dello scontro

Selvaggia Lucarelli e la guerra aperta con Diana del Bufalo: ecco il motivo dello scontro, i dettagli della vicenda

Giornalista, opinionista, scrittrice, blogger, conduttrice radiofonica e chi più ne ha più ne metta si distingue dal resto dei personaggi televisivi per il suo essere graffiante e schietta regalando momenti epici della televisione, un mix tra perle di saggezza e polemiche mostrate anche nell’ultima edizione di Ballando con le stelle dove ha ricoperto il ruolo di giudice: stiamo parlando della giornalista per eccellenza, Selvaggia Lucarelli. Ella è divenuta nota nel 2002 con il suo famoso blog “Stanza Selvaggia” e dal 2021 è una firma di Domani, il quotidiano diretto da Stefano Feltri.

Ella originaria di Civitavecchia, Roma, ha esordito inizialmente come autrice ed attrice teatrale di commedie, spesso insieme al comico Max Giusti e il debutto è avvenuto con Porci e bugiardi di Antonio Giuliani, seguito da una rappresentazione della celebre commedia di Luigi Pirandello Pensaci, Giacomino. Ma a rnderla nota è stato il suo famoso blog che l’ha portata anche al di fuori del web a collaborare con numerose testate come Il Tempo, Max e Libero.

Questo l’ha portata spesso a numerose “ospitate” nel mondo della televisione italiana e il suo primo programma è stato L’Isola dei famosi nel 2003. Ella nel 2018 divnta direttrice del web dell’editoriale Rolling Stone ma la sua collaborazione durerà solamente tre mesi non senza polemiche scrivendo un lungo post su Facebook: “Il motivo per cui dopo tre mesi ho rassegnato le dimissioni è proprio che di moderno, libero, solidale, lì dentro forse al massimo c’è la macchinetta del caffè che distribuisce caffè a tutti. Non avevo mai visto un ambiente di lavoro così tossico, illiberale, ostile, scorretto”.

Ella in passato ha avuto diverse relazioni amorose con molti personaggi del mondo dello spettacolo fra cui Morgan con cui ci sono stati numerosi diverbi durante Ballando con le stelle con la sua ex moglie Asia Argento. Oggi Selvaggia intrattiene una relazione sentimentale cn Lorenzo Biaginelli e nel 2015 i un post le ha fatto una dedica: “Sento che questo 2015 mi ha accarezzato la faccia in un giorno di fine ottobre e mi ha detto che sì, era arrivato l’amore. Che sarei stata molto amata, in quel modo bello in cui bisognerebbe amarsi tutti, sempre: facendosi del bene, prendendosi cura dell’altro, sentendosi delle persone migliori. Grazie 2015. Grazie Lorenzo”.

A suscitare l’interesse mediatico di questi ultimi giorni dell’anno è il diverbio avvenuto tra l’attrice Diana Del Bufalo e Selvaggia Lucarelli per un motivo molto serio.

Il diverbio tra Selvaggia Lucarelli e Diana Del Bufalo

A destare particolare attenzione nel mondo del web è l’attrice e cantante Diana Del Bufalo e il motivo è legato al fatto che quest’ultima ha deciso di non vaccinarsi per via di alcuni problemi al cuore suscitando l’ira di alcun giornalisti come Gabrele Parpiglia e la stessa Selvaggia Lucarelli che l’hanno accusata di prendere in giro e fare ironia sul Covid-19 che in due anni ha provocato la morte di milioni di persone in tutto il mondo.

Proprio Selvaggia ha attaccato l’artista scrivendo delle parole davvero pungenti: “Vittimismo e cattiva informazione, questo sì che è un mix potenzialmente letale, altro che vaccini. Le patologie per cui scatta l’esenzione dal vaccino sono pochissime. Vaccinano (tra gli altri) anche i cardiopatici e i malati oncologici, anzi, li vaccinano pure per primi perché sono pazienti fragili. Stai attenta a non divulgare sciocchezze pericolose, cara Diana DELLE BUFALE. E se le divulghi poi non dare la colpa ai giornalisti cattivi, abitudine tipica dei no vax per giunta, grazie.”