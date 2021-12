Uomini e Donne, l’ex dama nuovamente vittima del cancro: “Questa è la mia seconda volta…”

Uomini e Donne e le novità sull’ex dama del trono over vittima di un cancro: ecco i dettagli della vicenda

Uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano che gli accompagna da diversi anni nel primo pomeriggio è Uomini e Donne condotto dalla regina per eccellenza Maria De Filippi. Uno dei programmi che ha dato la fortuna a molte coppie di trovare l’amore, quello vero e ha visto nascere meravigliose famiglie come Rosa Perotta e Aldo e Alessia per fare degli esempi. Oggi il programma ha due facce, una definita trono over dove la regina per eccellenza è Gemma Galgani e il trono classico. Gli opinionisti che accompagnano Maria nel lungo percorso alla ricerca dell’amore sono Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Sono tanti personaggi che si sono susseguiti alla ricerca dell’amore negli studi di Uomini e donne, la prima in assoluto è stata proprio l’opinionista Tina Cipollari che con il suo fare da donna vamp e schietta conquistò negli anni 2000 il tronista Kikò, con la quale nel 2005 convolò a nozze. Ma come tutte le storie anche questa è finita anche se i due sono in buonissimi rapporti. Oggi la grande Tina Cipollari è diventata una delle opinioniste indiscusse del programma e spesso accompagna i telespettatori con le sue gag comiche con Gemma Galgani, la dama per eccellenza del trono over con il quale non nutre molta simpatia.

Spesso il programma è stato additato come un programma trash, di spazzatura per via delle sceneggiate al limite della decenza in quanto veniva inscenate critiche spesso con toni molto forti e spesso rissosi, con accenni di turpiloquio spesso presenti in diverse puntate soprattutto per i modelli diseducativi che la trasmissione offre ai giovani.

Una delle ex del trono over del programma ha deciso di parlare attraverso un lungo sfogo poiché colpita da un tumore.

Il lungo sfogo di Luisa Anna Monti

Lo scorso settembre all’ex tronista di Uomini e Donne, Luisa Anna Monti gli è stato diagnosticato un tumore alla tiroide e la sua battaglia prosegue e su Instagram ella ha fatto una dichiarazione.

La donna ha così scritto: “Eccomi qua , il cammino verso la guarigione prosegue bene , sono molto stanca , il mio corpo ha subito dei cambiamenti ma sono viva , ho iniziato la terapia ormonale da un po’ e anche se comporta effetti collaterali abbastanza importanti non getto la spugna c’è la probabilità di recidive e ad ogni follow up il cuore inizia a battere a tremila. ognuna di noi con la propria storia, ognuna di noi pronta a donare forza e affetto che si trasforma in un mare di speranza e motivazione, quella che serve alle terapie x funzionare. Insieme ogni giorno a condividere il proprio stato d ‘ animo e a sostenerci , la cura principale è la positività , questa è la mia seconda volta e l ‘ ho fregato 🤞maledetto Mister T”.

Ha poi aggiunto: “Alzo gli occhi al Cielo e loro continuano a sorridermi. Grazie Dio , Grazie vita , grazie Prevenzione , Grazie al mio compagno che mi è sempre accanto . Vorrei Abbracciarvi tutti , vi voglio bene“.