Quello che dovresti sapere prima di utilizzare la crema solare della scorsa stagione

La bella stagione è arrivata, e in tanti hanno voglia di scoprirci e stare finalmente all’aria aperta. Molti non vedono l’ora di prendere il sole, ma come sappiamo è importante ricordarsi di utilizzare una crema solare. E’ cosa nota quanto possa essere pericoloso per la nostra pelle non utilizzare una protezione, tanto da mettere a grande rischio la nostra salute. Ma abbiamo mai pensato a cosa può succedere se usiamo una crema solare scaduta?

Secondo una ricerca di YouGov, il 31% degli italiani non utilizza la crema solare, mentre quelli che la usano sono principalmente donne.

Tra coloro che non usano protezione solare, la maggior parte risponde che non ne ha bisogno perché non si scotta.

Ogni anno, all’arrivo della stagione estiva, ripartono le importanti campagne di sensibilizzazione riguardo i possibili danni dovuti ad un’eccessiva – o non protetta – esposizione solare. Sebbene sia sempre consigliato di evitare di esporsi ai raggi solari nelle ore più calde, resta in ogni caso fondamentale usare delle creme solari ad alto fattore di protezione. Ma abbiamo mai pensato a cosa succede se utilizziamo una crema scaduta?

Le creme solari sono utilizzate principalmente in occasione della stagione estiva. In realtà, consigliano i medici, sarebbe buona abitudine schermare la nostra pelle durante tutto l’anno, con prodotti specifici a difesa dei raggi solari. Il fatto di aprire, o riaprire, le confezioni di crema solare solamente in estate, potrebbe farci compiere degli errori.

Anzitutto è comune l’abitudine di aprire le creme e, se ancora non finite, lasciarle da parte per poi riutilizzarle l’anno successivo – proprio per evitare di sprecare gran parte della confezione. In realtà, se conservata in luogo fresco e se non presenta cambiamenti nella consistenza o nel colore, la crema si può riutilizzare anche dopo un anno.

Una crema solare in media può durare fino a 3 anni, ma è importante sempre controllare l’indicazione della data di scadenza del produttore. Quest’ultima si riferisce sempre al prodotto ben conservato, ma come detto si può allungare nel tempo. Il rischio in cui si può incorrere utilizzando un prodotto scaduto, varia chiaramente dalla tipologia. Per quanto riguarda le creme solari, il rischio più pericoloso a cui si può andare incontro è quello di non avere una completa e corretta protezione, aumentando così le probabilità d’insorgenza di malattie della pelle, tumori compresi.