Acetone finito, ecco i metodi migliori per togliere subito l’antiestetico smalto rovinato

Mettere lo smalto alle unghie è un’abitudine estetica molto diffusa che viene da molto lontano. Già nel 3000 a.C. le donne in India si dipingevano le unghie con uno smalto all’Henné, oltre che in Cina e in Egitto.

Lo smalto moderno nasce nel 1932 con l’azienda Revlon, ancora oggi leader nel campo della bellezza.

In aumento gli uomini che amano mettersi lo smalto, in Italia tra i famosi a seguire la moda ci sono i cantanti Achille Lauro e Fedez, che ha addirittura lanciato una sua linea di smalti.

Diversi tipi di smalti

Oltre al classico smalto passato sulle unghie una o più volte, e lasciato asciugare per qualche minuto, esistono altre tecniche più professionali e durature. Tra queste, le più richieste nei saloni di bellezza sono il gel ed il semipermanente.

Il gel si stende sull’unghia e permette una vera e propria ricostruzione, dando la forma che vogliamo e soprattutto rimettendo a posto o allungando dove necessario. Il semipermanente, invece, viene steso normalmente sull’unghia e fissato sotto una lampada UV LED – quella che permette la maggior durata dello smalto rispetto a uno normale.

Questi due trattamenti generalmente vengono replicati nel momento in cui compare la cosiddetta ricrescita dell’unghia, ma se lo smalto si dovesse scheggiare, rimuoverlo da soli risulta molto difficile; in questi casi è sempre meglio rivolgersi alla propria estetista.

Se invece a sbeccarsi è lo smalto normale, per toglierlo si usa il classico acetone. Ma cosa accade se ci accorgiamo che in casa l’acetone è finito, e abbiamo bisogno di rimetterci in ordine subito? Ci sono dei rimedi fai da te semplici da attuare.

Il più consigliato e facile da reperire è l’olio d’oliva; immergete le unghie nell’olio per almeno 10 minuti, per ammorbidire lo smalto e permettere che si stacchi più facilmente passando un batuffolo di ovatta.

Il dentifricio, anch’esso facilmente reperibile in casa, se mescolato con un poco di bicarbonato e messo per qualche minuto sull’unghia, aiuta a togliere lo smalto rovinato. Altro mix consigliato è quello aceto e limone, da usare su un batuffolo e passarlo direttamente sulle unghie.

Ma tra tutti i rimedi, l’alcool denaturato resta il miglior sostituto dell’acetone. Tenetelo sulle unghie per circa 5 minuti, e poi passate un dischetto di cotone per eliminare lo smalto in eccesso.