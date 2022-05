Attenzione, se ricevi una cartolina da questo luogo potresti entrare nel Guinness

Siamo ormai nell’era di internet, e l’utilizzo della rete ha rivoluzionato il nostro modo di informarci e comunicare. Con le nuove tecnologie è possibile parlare con chiunque, in tempo reale e in qualunque posto del mondo. Questo ha portato a perdere molte abitudini, ma ce n’è una che ancora sopravvive.

Dall’avvento di internet, le mail e i social network si sono sostituiti alle lettere scritte a mano o con la macchina da scrivere.

Ma c’è un posto da guinness che non potrai immaginare da dove spedisce.

Se dobbiamo spedire qualcosa, abbiamo mille possibilità, sia che si tratti di una semplice lettera che di un pacco. Ormai è possibile spedire e ricevere in tempi record e in tutte le zone del mondo.

Il tempo ha cambiato anche il modo di spedire e ricevere corrispondenza. Secoli fa si doveva aspettare settimane o mesi per ricevere una notizia tramite un messaggero a cavallo che doveva percorrere migliaia di chilometri.

Poi sono arrivati gli uffici postali, ancora oggi presenti in tutto il mondo, i cui servizi al pubblico negli anni si sono moltiplicati. Alcuni sono davvero unici, per i luoghi in cui si trovano.

L’ufficio più alto del mondo si trova sul Monte Everest e si trova ad una altezza di ben 5200 metri sopra il livello del mare. Più precisamente questo ufficio è situato al campo base di Qomolangma, nella regione autonoma del Tibet.

L’ufficio postale, che è un container, ha una media di 30 clienti al giorno, ed è aperto solo per sette mesi dell’anno, dal 15 aprile al 15 ottobre. Nell’ufficio lavorano 3 persone, e gli orari di apertura sono dalle 10 alle 18. Se doveste ricevere una cartolina da questo ufficio postale…sarebbe davvero da guinness dei primati!