E’ considerata tra le bevande più amate al mondo, è italiana ma non è il caffè

Italia, popolo di bevitori, oltre che di Santi, poeti e navigatori. Il primato va al Nord-Est, dove c’è anche la percentuale più alta di donne bevitrici. La bevanda più apprezzata è il vino (48,1%) seguito dalla birra, superalcolici, e infine aperitivi, amari e digestivi.

Al Nord si beve più vino, mentre al sud si preferiscono birra e superalcolici. In più, va detto che ogni momento della giornata ha la bevanda ideale.

Se è vero che gli Italiani amano il caffè, e sono dei grandissimi consumatori, quando si tratta di bere c’è una bevanda che ha preso il volo negli ultimi anni.

L’Italia è sempre stata famosa per il caffè, le sue colazioni, ma anche per il suo vino, la birra, e le tante produzioni considerate eccellenze, come il Prosecco, conosciuto in tutto il mondo.

Italia vuol dire mangiare bene e bere bene, soprattutto a pranzo e cena. Ma da qualche anno, c’è un rito entrato nelle abitudini degli Italiani in maniera prepotente, ovvero l’Aperitivo. Inizialmente partita dal nord, soprattutto a Milano, questa abitudine si è estesa in tutto il paese.

Ci sono due modi di fare l’aperitivo, con piccoli snack di accompagnamento alle bevande, o quello più diffuso in cui si possono mangiare piatti freddi e caldi – spesso senza limiti, a seconda dei locali dove si serve.

Aperitivo è un modo di riempire lo spazio tra la fine della giornata lavorativa, e prima della cena. Quando si fa un aperitivo, si possono scegliere le bevande da bere – vino, birra, Prosecco, ecc. Una ricerca pubblicata dal Gambero Rosso ha stilato una classifica dei drink più amati al mondo.

Al Sesto posto nella classifica mondiale si è piazzato l’Aperol Spritz, che risulta essere in crescita, ed il preferito dagli italiani. Questo cocktail è nato in Veneto, regione di appassionati bevitori. Per preparare un perfetto Aperol Spritz, seguite la ricetta:

3 parti di Prosecco

2 parti di Aperol

1 parte di Soda

Bicchiere ghiacciato,fettina d’arancia e….Buon Aperitivo!