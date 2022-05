Ecco cosa succede veramente se percorri questa strada, non potrai credere ai tuoi occhi

Quanti fenomeni strani, al limite del paranormale, incontriamo ogni giorno? e di quanti sentiamo parlare, senza aver mai fatto esperienza diretta? Il mondo è pieno di fatti o luoghi in cui accadono eventi davvero inspiegabili.

Si dividono tra eventi che si ripetono, ed eventi singoli, che accadono una volta senza poi ripetersi.

Tra i tanti, ce n’è uno che lascia a bocca aperta chiunque passi per un luogo specifico, vediamo quale.

Siamo al km 11,600 della strada statale 218 tra Ariccia, Rocca di Papa e Grottaferrata. Ci troviamo nella bellissima zona dei Castelli Romani, vicino Roma, l’insieme di paesi e cittadine immersi tra natura e storia.

Se vi recate in prossimità di questo punto, potreste imbattervi in alcune persone ferme sul ciglio della strada, probabilmente con una bottiglia che stanno lanciando sull’asfalto. Certamente non capirete di cosa si tratta, ma il fatto a cui potete assistere è davvero straordinario.

In questo specifico tratto di strada, infatti, ogni oggetto ricurvo (palline, lattine, bottiglie,ecc) posto per terra, comincia a rotolare….nel senso opposto all’inclinazione della strada.

Si chiama “salita in discesa”, ed è il fenomeno che fa andare gli oggetti in discesa, invece che in salita come la strada sembra andare. Per questo viene chiamata “Salita del Diavolo” o “Salita Stregata”.

In realtà si tratta semplicemente di un effetto ottico caratteristico di questo tratto di strada, che qui sembra andare in salita, ma è semplicemente un dislivello della strada.