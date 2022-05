Se hai l’abitudine di tenere in carica il cellulare durante la notte, fai attenzione a cosa può succedere

Il cellulare se prima era un oggetto considerato superfluo, oggi è parte integrante della nostra vita, e lo usiamo per tutto. Sembra che ormai non si possa fare più niente senza cellulare, tanto che è entrato in ogni aspetto della nostra giornata. Questa necessità di averlo a disposizione sempre, ci può portare a commettere degli errori che potremmo pagare cari.

Non possiamo stare senza avere il cellulare carico, e questo timore ha preso talmente il sopravvento da essere diventato una vera e propria patologia, nomofobia.

La notte mettiamo in carica il cellulare con l’intenzione di trovarlo la mattina carico e pronto per affrontare la giornata.

Le batterie moderne degli smartphone sono diverse da quelle dei telefonini del passato, che una volta si potevano sostituire e duravano certamente di più; oggi la durata media di una batteria del cellulare va dai 2 ai 3 anni.

Molte persone hanno l’abitudine di tenere in carica per molto tempo il proprio telefono, l’abitudine più comune è di lasciarlo in carica di notte. Fare questo è un errore. Arrivare al 100% di ricarica e lasciarlo attaccato alla presa è deleterio per la bolletta della luce e per il cellulare.

Come evitare il rischio di comprare un nuovo cellulare

Il livello ideale di carica per la batteria di uno smartphone è tra il 30% e l’80%. Il miglior modo per mantenerla è quindi tenere questo livello, evitando di portarla al totale di carica, ma nemmeno a scaricarsi completamente.

Caricarla spesso e per poco tempo, aiuta la batteria a mantenersi longeva. Scaricarlo completamente va bene, ma ogni tanto, ogni 2 o 3 mesi. Il rischio, se le batterie non funzionano più, è di dover ricomprare un nuovo cellulare.

Questo perché quando la carica del cellulare supera l’80% o scende sotto il 20%,le celle ioniche della batteria vengono forzate e si usurano. Ovviamente tutto dipende anche da come utilizziamo il cellulare. Se lo utilizziamo molto, utilizziamo degli accorgimenti per evitare gli sprechi di batteria: cerchiamo momento per spegnerlo, metterlo in modalità aereo, togliere il wifi, abbassare la luce dello schermo.

Attenzione anche alle fonti di calore, la batteria si mantiene in salute ad una temperatura tra 16 e 22 gradi. Il caldo è pericoloso, quindi occhio a lasciare il cellulare sotto il sole; anche le cover possono trattenere il calore, è opportuno ogni tanto toglierla.