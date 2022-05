Attenzione a prendere il the in questo posto, potrebbe essere letale

Molti luoghi belli esteticamente, possono nascondere insidie e pericolosità. E’ il caso di un giardino che si trova vicino ad un castello, che hanno fatto sognare milioni di bambini e adulti. Questo posto si trova in Inghilterra, ed è stato location di uno dei film record d’incassi nella storia del cinema.

Siamo nel meraviglioso parco di Alnwick Castle, uno dei luoghi dove è stato girato il film Harry Potter.

Ma questa volta non si tratta di un film, bensì della realtà. In questo posto l’abitudine inglese di prendere il the pomeridiano, si può trasformare in un’esperienza velenosa.

“Queste piante possono uccidere“, è il cartello appeso al cancello del Giardino dei Veleni di Alnwick, nato nel 2005. La presentazione del sito allerta i visitatori: “Hai il coraggio di entrare?”

“L’Alnwick Garden ospita il piccolo ma letale Poison Garden, con circa 100 piante tossiche, inebrianti e narcotiche. I confini del Giardino dei Veleni sono tenuti dietro cancelli di ferro nero, aperti solo durante le visite guidate. Ai visitatori è severamente vietato annusare, toccare o assaggiare qualsiasi pianta, anche se alcune persone occasionalmente svengono ancora per aver inalato fumi tossici mentre camminano in giardino“.

Il giardino ospita infatti alcune specie di piante tra le più velenose al mondo. Molte di queste le possiamo trovare nei giardini o prati che frequentiamo, ma non ne conosciamo la pericolosità.

Tra le piante intossicanti che si possono vedere ci sono il ricino, l’albero della stricnina, la belladonna, la digitale, oltre che la pianta di coca e la cannabis.

Il the al veleno

Un’esperienza unica nel suo genere al giardino, è la degustazione pomeridiana del the, la tradizione inglese per eccellenza. Ma qui la proposta di questo Afternoon Tea Experience è…velenosa. “Unisciti a noi per una serata di the e racconti intossicanti“, è quello che propongono le guide esperte che vi porteranno alla scoperta di “storie reali di veleno, omicidi e altro ancora“.

Questo tour guidato del giardino dei veleni è effettuato in assoluta sicurezza, ma aperto solo agli adulti. L’organizzazione spiega che “nessuno degli alimenti offerti è velenoso, e causerà danni solo se consumato in quantità eccessive, o quando viene consumata la parte sbagliata”. E tu…hai il coraggio di entrare?