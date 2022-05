Scrivere al contrario, attenzione ai gravi disturbi che può nascondere

Vi sarà capitato di vedere una scrittura che ricorda la nostra lingua, ma le cui lettere non capiamo come siano disposte. O meglio, guardando bene le lettere sono disposte al contrario. E’ conosciuta come scrittura speculare, che nasce dal modo di scrivere in senso contrario a quello usuale. Ma sappiamo che succede veramente alle persone che scrivono in questo modo?

La scrittura speculare è un sistema di scrittura che consiste nello scrivere le lettere come se fossero riflesse da uno specchio.

Nel sistema occidentale, perciò, da destra verso sinistra, ed è infatti chiamata anche grafia sinistrorsa.

Le grafie nel mondo sono tante, ognuna ha le sue caratteristiche, e…la sua direzione. La lingua cinese antica, ad esempio, si scriveva da destra a sinistra, mentre quella moderna si scrive come le occidentali – da sinistra a destra.

Le grafie sinistrorse, quelle che vanno da destra a sinistra, sono ad esempio quelle delle lingue ebraica e araba. La nostra lingua italiana, invece, ha un andamento destrorso – da sinistra a destra.

Leonardo Da Vinci è il personaggio storico più famoso in ambito di grafia speculare; Leonardo era ambidestro, ma principalmente scriveva speculare, si pensa per rendere più segreti e incomprensibili i suoi studi. Neurologi hanno dimostrato che un’abitudine così particolare fu naturalmente acquisita nell’infanzia, come succede ai mancini, che non vengono corretti e quindi scrivono così anche da adulti.

Leonardo presenta una delle caratteristiche della dislessia, quella cioè di considerare la parola scritta come un insieme, una figura che lui riproduceva in maniera speculare. La dislessia è un disturbo che colpisce bambini, provocando una difficoltà nell’apprendere a leggere ed a scrivere. I bambini dislessici confondono le lettere , le omettono , le scrivono alla rovescia o le mettono nell’ordine sbagliato.

C’è da preoccuparsi, quindi, se una persona scrive specularmente? Secondo gli studi, questo tipo di scrittura può essere normale nei primi anni di vita, ma se appare in età adulta, può essere un sintomo di una lesione cerebrale nell’emisfero dominante. La scrittura speculare è stata rilevata nelle persone con schizofrenia, personalità multipla, Alzheimer e Parkinson.