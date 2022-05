C’è un posto dove andare alle terme costa 3 euro, ecco dove si trovano

Per terme si intende uno stabilimento annesso a una sorgente termale, per lo sfruttamento di essa a scopo idroterapico. Gli antichi hanno sempre sfruttato le proprietà benefiche di queste acque, in particolare in epoca greca e romana. Questa sorgente termale è, dopo quasi tremila anni, esattamente la stessa, ed è aperta al pubblico.

La sorgente termale è una sorgente di acqua calda di origine profonda (legata a fenomeni vulcanici), che sgorga a temperatura che può anche raggiungere 100 °C.

Soprattutto durante l’età della Roma imperiale, si diffusero anche dentro le città, grazie allo sviluppo di tecniche sempre più evolute di riscaldamento delle acque.

A circa 4 km da Civitavecchia, vicino Roma, c’è una località termale tra le più conosciute in epoca antica. Si tratta dei bagni liberi della Ficoncella, nel luogo dove sorgevano le antiche Terme Taurine. La località prende il nome dal fico selvatico che domina la sorgente termale, e che offre un riparo all’ombra ai visitatori.

Il complesso non è molto grande e conta un totale di 5 vasche naturali con differenti gradi di temperatura a partire da quella più calda che arriva a 60°; per questo è classificata come ipertermale, oltre che solfato-calcica e leggermente alcalina.

I benefici di queste acque per la salute

Le acque della Ficoncella, come molte acque termali, hanno diverse proprietà benefiche. In particolare sono consigliate per cicatrizzare le ferite, effettuare inalazioni e fangoterapia, ma anche per curare dermatiti, cicatrizzare le ferite, artriti e problemi di origine gastrica, malattie dell’apparato respiratorio e urinario.

Accanto ad una delle vasche poste all’ingresso, poco sulla destra, è possibile infatti fare delle inalazioni grazie ai fumi che escono dalla vicina grotta. Le acque sono calde, attenzione quindi ai cali di pressione.

Importante ricordare sempre di consultare un medico prima di andare alle Terme, soprattutto se si è affetti da qualche patologia come cardiopatie, insufficienze renali, ipertensione arteriosa, flebiti; attenzione anche per le donne in gravidanza.

Le terme libere sono aperte tutto l’anno, e a differenza delle altre più conosciute ed affollate, a Ficoncella si chiede un piccolo contributo di 3 euro per l’ingresso all’area recintata dei bagni, per sostenere la manutenzione periodica delle piscine termali.

Sono presenti vicino al sito un bar e uno spogliatoio, sedie e lettini. Prima di immergersi nelle vasche è obbligatorio farsi la doccia con l’acqua calda della sorgente. E’ consigliabile sempre chiamare prima di andare alle terme, perché a volte potrebbero essere chiuse per i lavori di manutenzione. Attualmente sono aperte tutti i giorni dalle 8 alle 20.