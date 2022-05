Aspirina e Coca Cola, il pericoloso mix che preoccupa da anni, ecco cosa accade al corpo dopo averlo bevuto

E’ senza dubbio una delle domande più ricercate in internet, un argomento di discussione riproposto molte volte. Assumere aspirina e coca cola, può far male? che effetti ha sul nostro corpo? Proviamo a indagare su cosa può davvero succedere.

Coca Cola e Aspirina, una bevanda e una medicina. Due mondi lontani, ma negli anni sono state spesso accostate da una storia comune.

Negli anni si è diffusa, infatti, la credenza che bere un mix delle due, avesse effetti pericolosi per la salute.

La Coca Cola è la bevanda più venduta al mondo, l’Aspirina uno dei medicinali più conosciuti ed utilizzati. La Coca è stata inventata nel 1886, l’Aspirina poco dopo, nel 1897. La bibita americana, come è ormai risaputo, è nata dall’esperimento di un farmacista, ma poi si è trasformata in una bevanda dall’utilizzo chiaramente non medico.

L’Aspirina è invece stata creata della casa farmaceutica Bayer, e viene assunta a scopo antidolorifico, antinfiammatorio e antipiretico.

Non si sa chi e da dove sia partita la convinzione che mischiare Aspirina e Coca Cola possa essere pericoloso. Le teorie in giro sono diverse. Si è parlato di effetto stupefacente, il che potesse in qualche modo dare il cosiddetto sballo da droga. Addirittura si parla di effetto afrodisiaco, come fosse una sostanza eccitante.

Dall’altro lato non mancano le testimonianze, o pseudo tali, che negli anni si sono moltiplicate a riguardo, e che parlano di effetti strani, a volte pericolosi. Ma le prove, chiaramente, non ci sono. O meglio, un evento…non fa primavera.

Tra coloro che hanno sperimentato questo mix c’è il giornalista Paolo Attivissimo, che ha spiegato nel suo blog i risultati della prova fatta in diretta nel corso della sua trasmissione Il Disinformatico. “Ho ho fatto la prova in diretta: all’inizio della trasmissione ho ingerito un’aspirina e bevuto subito una bottiglietta di Coca-Cola. Non è successo nulla“.

Uno dei diretti interessati, la Bayer, ha comunicato a riguardo che “La Coca-Cola, contenendo caffeina, non interferisce con il meccanismo d’azione del farmaco ma ne aumenta le proprietà analgesiche“.

Bere insieme Coca Cola e Aspirina, quindi, non provoca danni alla salute. Ma parliamo di un caso sporadico, e di persone in buono stato di salute. Occhio agli abusi, da un lato, e alle eccezioni se si hanno allergie o patologie, dall’altro.