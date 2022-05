Saranno Famosi, la serie tv amatissima dai giovanissimi degli anni 80, ecco cosa è successo ai protagonisti (VIDEO)

Fame! Saranno Famosi! Una delle serie televisive più amate dai giovani degli anni ’80. La serie raccontava la quotidianità degli alunni e insegnanti della famosa High School of Performing Arts di New York, la scuola dove si intrecciavano musical, lezioni e storie personali dei protagonisti.

Saranno Famosi è andato in onda in Italia dal 1983 al 1989, ed ha vinto 3 Emmy ed un Telegatto.

La colonna sonora Fame, cantata da Irene Cara, ha avuto un successo mondiale che dura ancora oggi.

Saranno Famosi ha avuto immediatamente un successo clamoroso, raccontando il sogno americano attraverso il sudore, le difficoltà e i successi di questo gruppo di studenti che potevano essere l’amico della porta accanto.

A questo si è aggiunta la bellezza e qualità delle performances che riempivano ogni puntata, e le storie personali di studenti e professori. Le tematiche di vario genere, dalle storie familiari, sentimentali, ai drammi personali e sociali, hanno dato alla serie l’impronta che l’ha resa unica nel suo genere.

Con il successo è arrivata la classica caccia alla location. La High School of Performing Arts del telefilm, in realtà è ambientata all’interno di una chiesa sconsacrata nella 46th Street, la Holy Cross Church. La vera scuola si trovava al lato opposto della strada, ma non volle dare autorizzazione alla produzione per le riprese. Dalla fusione tra la High School of Music & Art e la School of Performing Arts, è nata l’attuale Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts.

Molti dei protagonisti della serie hanno continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Tra loro ricordiamo Lory Singer, che interpretava Julie Miller, protagonista con Kavin Bacon di un altro film cult dell’epoca “Footloose”. Debbie Allen, l’insegnante di danza Lydia Grant, è una ballerina, coreografa importante (sue sono anche le coreografie della serie) vincitrice di 2 Emmy Awards e un Golden Globe.

Nel frattempo alcuni attori sono scomparsi; Albert Hague, l’amatissimo professore di musica Benjamin Shorofsky, è morto nel 2001 all’età di 81 anni. Ann M. Nelson che intepretava la segretaria della scuola Gertrude Berg, è morta nel 1992 all’età di 76 anni.

Ma la scomparsa che lasciò tristi e sgomenti i fans e non solo, fu quella di Gene Anthony Ray, l’amatissimo Leroy Johnson, uno dei protagonisti indiscussi di tutta la serie. Gene Ray è morto il 15 novembre del 2003 a soli 41, per un ictus cerebrale. Era il più amato dai fans italiani, ma nonostante il talento da ballerino autodidatta, non è mai riuscito a far decollare la sua carriera.

Per ricordare il successo di questa amatissima serie tv, vi regaliamo questa performance di Desdemona, con protagonisti i ragazzi di Saranno Famosi.