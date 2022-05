In questo posto sono ben accetti gli amanti degli animali, ma non tutti…

Nel pieno della crisi climatica, con la paura per il futuro del nostro pianeta, la salvaguardia di flora e fauna sono un argomento molto importante e discusso. Se è vero che in tantissime parti del mondo molte specie sono a grande rischio estinzione, c’è un luogo in cui le parti si sono invertite.

Flora e fauna sono a rischio in molte zone del pianeta, ma ci sono molti posti che rappresentano un esempio di convivenza e rispetto tra le specie.

Si tratta di un’isola, dove il padrone di casa non è l’uomo, ma uno degli animali più amati e numerosi al mondo.

Stiamo parlando del gatto, uno degli animali domestici più amati dalle nostre parti. In tutto il mondo si stimano 650 milioni di gatti, un numero che supera quello dei cani. Le colonie feline sono tantissime, vediamo cosa accade in questo posto.

Al largo della costa orientale del Giappone, c’è un’isola famosa per i suoi gatti. Si chiama Tashirojima, anche conosciuta come “Cat Island”, e la sua caratteristica è che la popolazione felina supera quella dei residenti. Ci sono solo circa 60 residenti umani, ma oltre 100 felini.

L’isola era un centro di allevamento di bachi da seta per la produzione di tessuti, ma per liberarsi dal pericolo dei topi che mettevano a rischio la produzione, la popolazione locale decise di affidarsi ai felini, curandoli ed accudendoli in maniera amorevole. Mentre, come spesso accade, l’invecchiamento ha portato al calo demografico, i gatti si moltiplicano in fretta.

Girando per l’isola si incontrano gatti ovunque, che vivono liberamente, ed hanno addirittura un piccolo santuario eretto dai pescatori del posto in ricordo di un gatto ucciso accidentalmente da un masso. I residenti credono che i gatti siano portafortuna, ed anche portatori di ricchezza e prosperità.

Sull’isola sono presenti anche statue, costruzioni e opere a tema gatto, alcune realizzate da famosi artisti Manga. Benvenuti quindi, a tutti gli amanti degli animali, ma fate attenzione a portare con voi un altro amico a quattrozampe. Per proteggere i padroni di casa, a Tashirojima non è ammesso portare cani sull’isola.