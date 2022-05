E’ una delle location del Marchese del Grillo, oggi è rimasta uguale al set del film ed è possibile visitarla

Il Marchese del Grillo, un film che ha fatto la storia del cinema italiano. Il film, diretto nel 1981 dal regista Mario Monicelli, ha come protagonista il grande Alberto Sordi nei panni del marchese Onofrio del Grillo. Il film è stato girato in varie locations, ma ce n’è una che è rimasta identica a come la vediamo nel film, e che è possibile visitare.

La pellicola è racconta la Roma papalina, attraverso la storia e gli scherzi del marchese Onofrio del Grillo, personaggio realmente esistito.

Il film è stato girato in diverse location, per raccontare la Roma di quei tempi, alcune ricostruite, ed altre ancora visitabili. Una in particolare ti farà sentire catapultato nelle immagini del film.

Il Marchese del Grillo è stato girato in moltissime locations, sia dentro che fuori Roma. La residenza del marchese (parliamo degli interni) nella realtà si trova a Lucca, e si tratta di Palazzo Pfanner. Un altro luogo, diventato iconico, si trova nella campagna romana.

La suggestiva location è rimasta la stessa del film

Negli anni passati, questo luogo è stata spesso usato come set cinematografico. Qui, oltre ad alcune scene del Marchese del Grillo, sono stati girati film come Brancaleone alle crociate, Guardie e Ladri, Ladyhawke, e lo storico Ben-Hur.

Si tratta di Canale Monterano, un borgo laziale il borgo a 60km da Roma, vicino il Lago di Bracciano, diventato un paese fantasma dopo un’epidemia di malaria, e del quale oggi sono visibili i suggestivi resti della città abbandonata. Tra questi spicca la Chiesa di San Bonaventura, con l’antistante fontana ottagonale.

La chiesa, nel film di Monicelli, era il covo del brigante Don Bastiano, interpretato dal compianto Flavio Bucci. L’indimenticabile scena che vede il brigante accogliere il Marchese del Grillo accompagnato dal francese, è rimasta indelebile nel cuore di tutti, e visitarla vi farà sentire catapultati dentro il set dello storico film.

In questo video vi regaliamo la storica scena girata a Canale Monterano.