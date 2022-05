Cellulite, questo allenamento specifico ti aiuterà a combatterla, ecco di cosa si tratta

Arriva l’estate, e per molte donne cresce l’imbarazzo del dover scoprire un pò di più il corpo, per via del caldo e del vestiario più leggero. Il problema principale, da sempre, è rappresentato dal fastidioso inestetismo legato alla cellulite. Tra i metodi esistenti per combatterla, ce n’è uno che punta proprio alle zone più a rischio.

La ritenzione idrica è problema molto diffuso, e da sempre sappiamo che può essere combattuta grazie al mix tra alimentazione e attività fisica.

Riguardo al movimento, c’è un’attività che coniuga divertimento a risultati estetici. L’ha portata in Italia la trainer americana Jill Cooper, e prevede l’utilizzo di un attrezzo specifico.

La cellulite è un problema critico per molte persone, soprattutto di sesso femminile, caratterizzato dalla classica pelle a buccia d’arancia, causata da un’interazione tra le cellule adipose e lo strato del derma sotto la superficie della pelle. La cellulite può comparire a prescindere dal peso di una persona, e le cause sono molteplici – molto da attribuire a stile di vita in generale, e cattive abitudini come il fumo.

Il trampolino elastico per combattere la cellulite

Tra le tante attività esistenti, fare esercizio sul tappeto elastico risulta concepita proprio per lavorare sulle zone più a rischio cellulite. A portare in Italia questa attività è la trainer Jill Cooper, promotrice e brand del benessere a 360°, che ha coniato il marchio Jill Cooper Superjump.

Superjump è il nome dell’attività che si effettua sul trampolino elastico, una serie di esercizi ad alta intensità e a ritmo di musica; questo allenamento è concepito per bruciare calorie e grassi corporei, attraverso il rimbalzo che aiuta il sistema linfatico ad eliminare le scorie.

Il rimbalzo aiuta tonificare gambe, cosce e altre parti del corpo dove si accumula la cellulite. A livello di benefici per l’organismo, l’attività sul tappeto aiuta a disintossicare il corpo, aumenta la capacità respiratoria e cardiovascolare, potenzia il sistema immunitario, migliora equilibrio e coordinazione, e soprattutto attiva il metabolismo.