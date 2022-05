E’ un personaggio conosciuto per la sua storia, ecco che succede ogni volta che visita un posto

E’ un’personaggio unico nel suo genere, e certamente lo riconoscerete in alcune foto. Si chiama Sam Barsky, vive a Baltimora, e la sua storia ha incuriosito milioni di persone. La sua missione ha davvero dell’incredibile. Ecco che succede quando visita un posto.

Da Baltimora, sua casa natale, questo signore è diventato famoso in tutto il mondo per la sua indubbia originalità.

Oggi continua a mettere a disposizione il suo lavoro per la grande passione che lo anima. Vediamo che succede ogni volta che visita un posto.

E’ diventato famoso grazie alla velocità dei contenuti web, e le sue foto sono diventate virali in poco tempo. Sam Barsky è un artista di Baltimora, conosciuto come l’artista dei maglioni. Molti di voi lo riconosceranno nelle foto in cui indossa le sue opere, ognuna diversa dall’altra.

Dal 2000, infatti, Sam ha iniziato a realizzare maglioni lavorati a maglia che riproducono i luoghi davanti ai quali si fa fotografare, mentre indossa la sua opera. Tra le foto più famose che girano sul web, ricordiamo quella di Stonehenge, Tour Eiffel, New York, e tra le ultime quella della nostra Torre di Pisa. Ha immortalato di tutto, non solo monumenti.

Come racconta lui stesso, è la passione che lo muove, la gioia di veder realizzate le sue opere e poterle condividere anche in incontri, workshop, ovunque si chieda la sua presenza. Barsky ha un sito internet dove ha raccolto tutte le foto dei suoi maglioni, dal 2000 ad oggi, per un totale di circa 160 opere.

Sul sito c’è anche una sezione dedicata allo store, dove è possibile acquistare le maglie pronte con le varie scenografie, al prezzo di $39 l’uno (circa 36 euro). E’ possibile inoltre ordinare un maglione personalizzabile, o anche una t-shirt. L’artista si offre anche per altri servizi, come fare gli auguri di buon compleanno mentre indossa uno dei suoi maglioni, sia di persona che via web.

Ma la caratteristica di questo artista è che non chiede tariffe fisse sui suoi servizi personalizzati, anzi specifica “Puoi pagare qualsiasi importo desideri, sarò comprensivo qualunque budget vogliate inviarmi. Il 10% di tutto il denaro ricevuto viene devoluto in beneficenza. Potete pagarmi dopo aver ricevuto il mio lavoro e averlo ritenuto soddisfacente”.