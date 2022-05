Era consumato da uno dei personaggi più importanti della storia, oggi è possibile portarlo anche sulle nostre tavole

L’Italia è il paese dei grandi vigneti e delle grandi coltivazioni di olio, sin dai tempi antichi. L’olio è alla base della cucina mediterranea grazie alle grandi colture che caratterizzano le nostre zone, ed ha proprietà benefiche immense. Le varietà di olio sono molte, ma ce n’è una molto esclusiva, che oggi è possibile acquistare.

La storia dell’olio in Italia ha radici antiche, ed in particolare la zona del basso Lazio si è distinta per le sue importanti produzioni.

I racconti degli anziani del basso Lazio narrano che che i papi preferivano e consumavano l’olio di queste terre.

Grazie ai dati storici, si è scoperto come prima delle importanti riforme papaline, dell’impegno al miglioramento qualitativo dell’olio e della spinta alla coltivazione degli uliveti avvenuta a partire dal motu proprio di Pio VI del 21 aprile 1778 – che garantiva una ricompensa per ogni ulivo piantato nelle dimore signorili – la coltivazione dell’ulivo in queste zone era legato al soddisfacimento dei fabbisogni personali dei singoli contadini o feudatari.

Da un lavoro di ricerca storiografica, è emerso che oggi l’Ulivo è la specie arborea più coltivata nella provincia di Frosinone e nella zona dell’Agro Pontino. “I papi amavano il nostro olio al punto di sviluppare un piano di incentivi per far crescere la coltivazione dell’olivo a sud dello stato pontificio“, scrivono nel sito ufficiale i proprietari del marchio Olio dei Papi, portatori e studiosi di questa tradizione.

E’ da questa consapevolezza e grande tradizione, che è nato l’Olio dei Papi, un olio Extra Vergine di Oliva Superiore, estratto a freddo da olive coltivate nella zona dell’Agro Pontino e Frusinate, accuratamente selezionate e molite fresche dopo la raccolta a mano con tutte le cure e le tecniche che possano garantirne l’unicità.

La caratteristica, che lo rende unico al mondo, è che quest’olio consumato dai papi sin dall’anno Mille, ed addirittura oggi Olio dei Papi è un prodotto accreditato presso l’albo fornitori della Santa Sede (Città del Vaticano). Ed oggi è possibile acquistarlo, direttamente dal sito web ufficiale dell’azienda, avendo così la possibilità di gustare un olio di altissimo livello, così come le confezioni nelle quali arriva direttamente a casa.