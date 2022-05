L’Antico Egitto a Roma, che succederà in questa incredibile esperienza che però non sarà aperta a tutti

Domenica 29 Maggio a Roma ci sarà un evento per i più piccoli dedicato alle meraviglie dell’Antico Egitto, nella suggestiva cornice dello Stadio di Domiziano. L’evento sarà un’occasione per fare avvicinarsi al mondo di questa grande civiltà. Quello che scopriranno i partecipanti sarà un’esperienza unica!

L’Antico Egitto è una delle civiltà più importanti della storia dell’umanità, ed è un argomento studiato a scuola sin da piccoli.

Domenica 29 maggio sarà possibile portare i bambini a scoprire le meraviglie dell’Antico Egitto tra misteriose piramidi e potenti faraoni. Ebbene sì, lo Stadio di Domiziano a Roma, ospiterà questa iniziativa che farà vivere un’esperienza unica nel suo genere.

Una delle antiche civiltà che da sempre affascina i bambini, e non solo, è sicuramente quella egizia, ma quali sono i misteri e le leggende che si celano dietro? Ora sarà possibile conoscere tutti i segreti ed i miti dell’impero egizio con storie, aneddoti e racconti.

Che succedeva nell’Antico Egitto?

Il laboratorio guiderà i bambini alla scoperta della civiltà del Nilo. La prima attività prevista è il racconto di storia e miti degli antichi egizi.

L’esperienza più spettacolare sarà lo scavo di un “Simulatore di Tomba Reale“, ovvero la simulazione dello scavo di una tomba egizia con sarcofago e mummia (e dei suoi oggetti di uso comune come vasi, sandali, armi, articoli di magia e papiri), coordinato da un paleontologo esperto.

Vedere con i propri occhi come funziona uno scavo, significa per i più piccoli fare un’esperienza diretta di cosa accade veramente ai ricercatori, toccare con mano cosa fa un paleontologo, e soprattutto conoscere da vicino gli oggetti della civiltà egizia, che finora avevano solamente visto sui libri o sugli schermi.

Il laboratorio terminerà con l’attività artistica in cui i bambini potranno disegnare divinità e simboli dell’antico Egitto su pietra e il proprio nome con i geroglifici su carta pergamenacea. I laboratori per bambini si svolgono in totale sicurezza seguendo tutte le disposizione previste per garantire la tutela del personale e dei visitatori.

Per tutte le informazioni sull’evento, è possibile visitare la pagina FB ufficiale dello Stadio di Domiziano.