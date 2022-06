E’ il posto legato alla leggenda di questo gruppo storico, la cui storia ancora oggi lascia a bocca aperta

La musica è un elemento presente nella nostra storia, nel nostro quotidiano, qualcosa di cui milioni di persone non possono fare a meno. La musica lega le storie di persone, luoghi, e spesso nasconde messaggi o fatti davvero incredibili.

E’ il caso di un gruppo musicale al quale è legato questo posto, ma la cui vera storia sembra ancora far rabbrividire.

Ci sono cantanti e gruppi musicali che sono entrati nella storia e nei record. Tra questi ci sono i Beatles, la band di Liverpool formata da John Lennon, Paul Mc Cartney, Ringo Starr e George Harrison.

Il 26 settembre 1969 esce Abbey Road, il loro ultimo album ed anche il più venduto nella storia del gruppo britannico. L’album entra nella storia anche per la sua copertina, diventata iconica nel corso degli anni. Questa copertina ha dei lati oscuri, come il fatto che non compaiono né il titolo dell’album, né il nome del gruppo. Ma non è il solo aneddoto, ce n’è un altro che è avvolto ancora nel mistero.

L’iconica foto della copertina di Abbey Road fu realizzata dal fotografo Iain McMillan, che per realizzare lo scatto si mise su una scala in mezzo al passaggio pedonale di Abbey Road, la strada londinese dove si trovano gli omonimi Studios, dove i Beatles hanno inciso i loro dischi. La foto è diventata una delle più replicate dalle tantissime persone che ogni giorno visitano il passaggio pedonale, per riprodurre l’iconico scatto.

Ma c’è una storia dietro questa foto, che è legata ad uno dei misteri ancora presenti nella storia della musica, l’ipotetica morte di Paul McCartney, conosciuta come P-I-D (Paul Is Dead). Secondo la leggenda, Paul Mc Cartney è morto, e sarebbe stato sostituito da un sosia.

A far pensare al messaggio in codice legato alla morte del componente della band, sono i particolari della foto. John Lennon è in testa a quello che sarebbe un corteo funebre, vestito di bianco a rappresentare il sacerdote, a seguire Ringo Starr vestito di nero come i becchini che portano la bara.

Il personaggio di Paul Mc Cartney è quello fa più pensare, perché è l’unico scalzo, e in Inghilterra i morti per tradizione sono sepolti scalzi. George Harrison chiude il corteo, e dovrebbe essere colui che scava la fossa, vestito casual.

I due mezzi presenti nella foto anche sarebbero dei segnali della morte di Paull. Il maggiolino ha la targa LMW 281F, che significherebbe “Linda McCartney Widow” (Linda McCartney vedova) o anche “Linda McCartney Weeps” (Linda McCartney piange. Il 28 è l’età di Paul se fosse stato ancora vivo. Infine il furgone nero ricorda le macchine della Polizia mortuaria in occasione di incidenti stradali. Secondo la storia che gira, Mc Cartney sarebbe morto in un incidente stradale nel 1966.