E’ uno dei posti più visitati al mondo, ma in pochi turisti arrivano fino a questo punto dove la vista è incredibile

E’ Patrimonio dell’Unesco e una delle 7 Meraviglie del mondo. E’ uno dei luoghi più affascinanti della storia, al quale sono legate tradizioni e leggende, e milioni di turisti la visitano ogni anno, anche se in pochi arrivano nelle zone più remote. Ma soprattutto, in pochi sanno dove inizia (o finisce).

E’ il muro più grande del mondo, con una struttura di 8.852 km, ed è detta anche “drago di pietra” per la sua forma che ricorda un drago che si snoda tra deserti e pianure, montagne e altopiani.

Parliamo della Muraglia Cinese, l’imponente costruzione che si trova in Cina, un luogo unico al mondo.

La vecchia testa del drago

La Muraglia non è in tutti i punti ben conservata, e per questo i turisti tendono a privilegiare i tratti più visitabili. C’è un tratto di Muraglia, a circa 300 km a Est di Pechino, dove non arrivano in molti, ma che rappresenta un punto strategico, perché è la fine (o l’inizio, secondo la storia) del grande muro.

Questa parte della Grande Muraglia è detta Vecchia Testa di Drago, ed è la punta più orientale, dove la muraglia incontra il mare. Si estende per circa 20 metri nel mare di Bohai, ed è chiamata così (in cinese “Laolongtou”) proprio perché somiglia a un drago che beve l’acqua dal mare.

La Grande Muraglia di Laolongtou, era una fortezza costruita per difendere gli attacchi provenienti sia da terra che da mare. Questo punto, nonostante sia uno dei più imporanti della grande opera, non è molto visitato per la difficoltà nel raggiungerlo. Bisogna, infatti, viaggiare 3 ore in treno da Pechino, e poi prendere un pullman che porta alla suggestiva destinazione.