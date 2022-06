In questo posto si può mangiare fuori come mai vi sarà successo, ecco dove si trova il posto dove fare un’esperienza unica al mondo

Quante volte abbiamo cercato e sognato di stare in un ristorante solo per noi e la nostra dolce metà? la privacy è sempre un qualcosa che cerchiamo, anche quando andiamo a mangiare fuori. In pochi però sanno che esiste un posto speciale dove si può mangiare senza la presenza di altre persone.

Si può prenotare per solo due persone, ed è un posto unico al mondo. E’ un luogo da guinness. Si chiama “Solo per due”. Ecco dove si trova.

C’è un posto unico al mondo, un luogo per incontri e momenti davvero speciali. Si chiama “Solo per Due”, ed il nome già dice tutto. E’ il ristorante più piccolo del mondo. Si trova a a Vacone, un paesino in provincia di Rieti situato a 68 chilometri a nord di Roma.

“SOLO PER DUE è il più piccolo ristorante del mondo: ha un solo tavolo ed accetta solo ed esclusivamente due persone a pasto. Non ci sono quindi né code, né file né turni; tutta l’attenzione è dedicata alle uniche due persone che hanno prenotato. Questa singolare caratteristica ha reso famoso SOLO PER DUE nel mondo, tanto da divenire negli anni un indirizzo imperdibile per tutti gli innamorati”

Così il sito ufficiale del ristorante da il benvenuto ai visitatori, facendo capire il carattere di grande esclusività di questo luogo magico. All’ingresso il giardino meraviglioso accoglie la coppia con bellissime palme provenienti da tutte le parti del mondo, ed il panorama che si gode è davvero unico, con vista sulle distese di ulivi e vigneti che caratterizzano la zona.

“Quando ci si siede a tavola, le luci si abbassano e si accendono i candelabri; l’atmosfera si fa magica, si chiama il cameriere solo quando è necessario, con il campanellino d’argento.

Molti dicono di sentirsi “proiettati fuori dal tempo”, ma forse qui arriva solo chi è in grado di emozionarsi ancora….“.

Il menù è basato su una scelta di ingredienti freschi, selezionati ogni giorno in base alla stagione ed al periodo. La cucina proposta da SOLO PER DUE è rigorosamente italiana, accompagnata solo dai vini delle migliori cantine. Come fare per vivere questa esperienza esclusiva?

Lo staff chiede conferma entro 7 giorni prima della data comunicata, e al momento della conferma si stabiliscono tutti i dettagli del pranzo/cena della coppia. L’evento sarà personalizzato, dal menu al dolce, vini, musica e fiori. Un’esperienza Solo per Due.