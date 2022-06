A Dubai ha aperto un ristorante dove non sarà facile consumare…e il motivo non è il prezzo

L’idea è venuta ad una nutrizionista e chef di pasticceria specializzato, la coreana Hyunsuk Ku. Si tratta di un ristorante, uno dei tanti presenti a Dubai, inaugurato a dicembre nella zona di Business Bay. Il locale si chiama Happy Bark Day, nel menu ci sono pupcake a base di manzo, salmone e verdure e vassoi di dolcetti.

Mangiare all’Happy Bark Day costa tra i 10 e i 20 dollari, mentre le torte di compleanno costano 55 dollari.

La chef ideatrice di Happy Bark Day ha avviato questa attività partendo dalla sua conoscenza dell’alimentazione dedicata agli animali, ed oggi il suo è l’unico ristorante di Dubai dedicato a cani e gatti.

Hyunsuk Ku ha preso l’idea di aprire questo locale proprio dalla sua terra natale, la Corea, dove esistono molti negozi e locali che vendono dolci esclusivamente per l’alimentazione degli animali domestici.

Ovviamente i proprietari dei cani hanno accolto con grande entusiasmo questa nuova apertura, perché non è facile trovare ristoranti dove gli animali possano entrare e stare con i proprietari. Qui, al contrario, i cani sono gli ospiti d’onore e gli unici a poter leccarsi i baffi.

I pasti sono chiaramente riadattati per gli animali, ma l’ambientazione è da tipico ristorante, molto semplice, con tavolini e sedute dove i cani possono accomodarsi vicino ai padroni, ed attendere di essere serviti dalle simpatiche cameriere.

In realtà, come ogni animale e come si vede dal video, i cani corrono incontro a chi sta portando le bontà a loro dedicate, impazienti di gustare liberamente il pasto con tutta la tranquillità possibile.

I dolci vengono serviti a tavola su alzate tipiche da piccola pasticceria, mentre sui vassoi arrivano altri bocconcini di carne e verdure, e ciotole con latte e acqua sempre a disposizione. Grande successo per le feste di compleanno dei nostri amici a quattro zampe, dove tutto è organizzato nei dettagli, con tanto di festoni e cupcake a tema.