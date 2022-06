La decisione di quest’uomo gli ha cambiato completamente la vita, e la prova si può vedere in un posto che nessuno può immaginare (VIDEO)

Ci sono delle abitudine quotidiane, legate alla pulizia e anche all’estetica del nostro corpo, che pensiamo siano vissute alla stessa maniera da tutte le persone. Invece esistono storie particolari, che presentano dei fatti ai quali si fa fatica a credere se non ci fossero le prove di foto o video. Ma in questo caso le prove sono evidenti.

Molti gesti rientrano nella cosiddetta cura delle persona, e fanno parte delle abitudini quotidiane a cui quasi tutti siamo abituati.

Quasi tutti, ma non tutti, C’è chi, per diversi motivi, decide di rinunciare ad alcune pratiche, come il taglio delle unghie.

La storia è entrata nel Guinness dei Primati, e riguarda un uomo indiano di 82 anni che ha preso la decisione di non tagliarsi le unghie per molto tempo, esattamente 66 anni. Le unghie dell’uomo avevano raggiunto una lunghezza complessiva di 9 metri (di cui 197,8 centimetri di unghia su una singola mano).

E’ stato definito fino al 2019 l’uomo con le unghie più lunghe del mondo. La decisione che ha spinto Shridhar Chillal, arriva dai tempi della scuola, nel lontano 1952 quando un’insegnante lo rimproverò di averle rotto un’unghia, dicendogli che non avrebbe mai capito la fatica del prendersi cura delle unghie lunghe.

“Non so se l’insegnante sia morta, ma mi piacerebbe sicuramente dirle che il suo rimprovero l’ho preso come una sfida, una sfida che ho completato e ora sono qui”, ha detto l’uomo, che da quel momento decise di far diventare questo monito una sfida.

Mantenere le unghie lunghe non è costato poco al signore, la cui lunghezza ed il peso gli hanno causato problemi, in particolare alla mano sinistra. Dopo ben 66 anni, quindi, ha deciso di tagliarle, un’operazione laboriosa, da cui è nata l’idea di esporre parte delle unghie al museo Ripley’s Believe It or Not! di New York.