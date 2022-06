WhatsApp ci siamo, è pronta la novità che cambierà completamente l’utilizzo dell’app di messaggistica più usata al mondo

Ormai sembra che non si possa stare senza WhatsApp, l’app di messaggistica più famosa al mondo, ed anche la più utilizzata sia da privati che da aziende. Nel 2021 l’applicazione ha contato 1 miliardo e 600 milioni di utenti attivi, in oltre 180 paesi del mondo. E la novità che sta arrivando è una delle più importanti.

La app di messaggistica istantanea più famosa del mondo, è arrivata in Italia nel 2009, e si è presa un posto stabile che non ha più lasciato.

Dal 2015 al 2019 si è passati da 900 milioni a 1 miliardo e 600 milioni di utenti attivi.

La notizia arriva dal sito specializzato WaBetaInfo, che ha scoperto nel codice dell’ultima beta di WhatsApp per Android, che il team di sviluppo è al lavoro per l’introduzione della novità che può far fare l’ennesimo salto in avanti all’app, e che tutti stanno aspettando.

Gli utenti da tempo stanno chiedendo l’inserimento di un tasto di modifica del testo dei messaggi. Della necessità, e possibile introduzione, se ne parla già dal 2017. WaBetaInfo ha scoperto che il pulsante di modifica di un messaggio appena inviato su WhatsApp non è presente in una versione beta attualmente in fase di test per esempio su Android o su iPhone, ma è ancora nascosto nel codice.

Ciò significa che è ancora in fase embrionale ed in attesa di approvazione, ma è stato già anticipato come funzionerebbe la modifica, in uno screenshot pubblicato dal sito. Si seleziona il messaggio da modificare cliccandoci sopra, poi si va sul menu a 3 punti, e poi sulla funzione Edit (che nella versione italiana dovrebbe corrispondere a “modifica”).

Quello che ancora non si sa, è se la modifica sarà visibile all’altro utente o meno. Finora si è costretti a cancellare direttamente il messaggio, e se è stato notificato all’altro contatto, l’azione è visibile a tutti.