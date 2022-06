Giubileo di Platino, la Regina ha colto tutti di sorpresa, ecco cosa è successo al concerto di Londra (VIDEO)

Dal 2 al 5 Giugno l’Inghilterra rende omaggio alla sua Regina Elisabetta, il sovrano dei record, che festeggia il Platinum Jubilee (Giubileo di Platino). E’ il primo sovrano inglese a raggiungere questo traguardo; la Regina non è presente alle celebrazioni, ma ieri al concerto a Buckingham Palace ha sorpreso tutti i presenti.

Elisabetta II, la regina dei record. Novantasei anni, di cui 70 di regno, che quest’anno festeggia con il Giubileo di Platino.

L’organizzazione degli eventi è stata una macchina senza sosta, e durante il concerto di ieri sera a Londra, the Queen non ha mancato di sorprendere ancora una volta.

Elisabetta venne incoronata 2 giugno 1953, all’età di 25 anni. Era salita al trono d’Inghilterra il 6 febbraio 1952, alla morte del padre Re Giorgio VI. Da quel momento The Queen ha fatto la storia del Paese, sempre in primo piano, senza mollare un attimo lo scettro.

In questi giorni, dopo aver compiuto da poco 96 anni, la Regina festeggia il Giubileo di Platino – Platinum Jubilee – un record dei record per la monarchia inglese. Il programma delle celebrazioni è denso di eventi, tra i quali ha spiccato il concerto di sabato sera a Londra.

La Regina non è potuta essere presente finora alle celebrazioni, per motivi di salute, e segue tutto dal Castello di Windsor, ma ieri sera al concerto di “Platinum Party At The Palace” di fronte a Buckingham Palace, The Queen ha sorpreso tutti.

Prima dell’apertura del concertone, Elisabetta è comparsa in un video che la vede protagonista insieme al famoso orso Paddington, l’amato personaggio della letteratura inglese per bambini creato da Michael Bond, e simbolo inglese per eccellenza.

Il video è stato realizzato dal canale televisivo Bbc, e si vede Paddington a tavola insieme alla Regina, alla quale offre il suo tipico sandwich alla marmellata, ma lei lo sorprende tirandone fuori uno già pronto dalla sua borsetta nera. In maggiordomo avvisa la la Regina che all’esterno è tutto pronto per le celebrazioni del Giubileo di Platino, mentre si sente la folla che inizia a festeggiare.

“Happy Jubilee Ma’am. And thank you. For everything“, dice l’orso ringraziando Sua Maestà, che risponde “Lei è molto gentile“. E subito inizia la storica canzone dei Queen “We Will Rock You“. Il concerto può iniziare.