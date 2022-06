Shakira e Pique, la coppia amatissima è scoppiata, la conferma in un comunicato, ma un segnale precedente non lasciava dubbi, ecco cosa è successo

Se ne parlava già da molti giorni, tramite le indiscrezioni uscite nei giornali spagnoli che davano la loro storia d’amore al capolinea. Adesso c’è la conferma che arriva dai diretti interessati: Shakira e Pique si sono lasciati. Ma la verità già era stata raccontata, ecco cosa è successo

Gerard Piquè e Shakira sono stati sin da subito una coppia amatissima. Lui campione di calcio, lei amatissima star musicale.

La conferma della separazione arriva tramite una nota congiunta ufficiale, e mette fine ad una relazione durata 12 anni, dalla quale sono nati due figli, Milan e Sasha.

Una storia iniziata ai Mondiali del Sudafrica

La storia d’amore tra Gerard Piquè, campione della squadra di calcio del Barcellona, e la cantante colombiana Shakira, è iniziata nel 2010 in occasione dei Mondiali in Sudafrica. Shakira per girare il video di “Waka Waka”, la canzone ufficiale del Mondiale, volle la partecipazione di alcuni giocatori, tra i quali il campione catalano.

La coppia è diventata negli anni una delle più amate, dalla loro storia sono nati due figli, Milan e Sasha. Una storia che dura da 12 anni, fino a qualche giorno fa, quando hanno iniziato a rincorrersi i rumors su una possibile rottura. I media raccontavano che il calciatore avrebbe lasciato la casa della coppia per tornare nel suo vecchio appartamento.

La conferma in un comunicato, ma la canzone sembra raccontare tutto

La conferma è arrivata in queste ore, tramite una dichiarazione congiunta della coppia. ”Siamo spiacenti di confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la vostra comprensione“. Secondo i media spagnoli, la crisi tra i due è dovuta alla relazione del calciatore con una studentessa di vent’anni, una hostess di eventi.

Ad alimentare i dubbi il testo dell’ultima canzone di Shakira “Te felicito“, il cui testo sembra essere la fotografia del momento “Per completarti mi sono fatta a pezzi. Mi hanno avvertito, ma non ho ascoltato. Ho capito che sei falso. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il bicchiere. La ferita che mi hai inferto non mi ha tagliato la pelle, ma mi ha aperto gli occhi, li ho rossi per aver pianto così tanto per te. Non raccontarmi più storie, non voglio saperlo. Come mai sono stata così cieca senza riuscire a vedere. Dovresti ricevere un Oscar, hai recitato benissimo“.