E’ una notizia da guinness, ma nonostante si sappiamo cosa accade, ancora nessuno ha provato l’incredibile impresa

E’ sempre affascinante ed importante conoscere luoghi o situazioni particolari, e quello di oggi lo è veramente. E’ una informazione della quale quasi nessuno è a conoscenza, ma che è diventata virale su alcune pagine social. Armatevi di buone scarpe, e scopriamo questo posto che sfida gli amanti dei Guinness!

E’ una curiosità che viaggia sul web, e che hanno pubblicato pagine come Paesaggi Mozzafiato, per tutti gli appassionati di luoghi unici al mondo.

Parliamo di una strada che per percorrerla passeggiando, ci vorrebbero…quasi duecento giorni! Questo perché si tratta della passeggiata continua più lunga del mondo.

Scoperta nel 2019 e ancora mai “conquistata”, la passeggiata continua più lunga del mondo si estende per 22.387 km (13.911 miglia). L’inizio è a Cape Town in Sudafrica, e termina in Russia. Come spiegato dal sito Medium, la rotta non richiede l’utilizzo né di voli né di barche, poiché fino a Magadan, in Russia, tutte le masse di terra separate dall’acqua sono collegate da ponti.

Camminando senza sosta, questo viaggio richiederebbe circa 4.492 ore o 187 giorni. Chiaramente, essendo ciò impossibile, è stato calcolato che con una media di 8 ore al giorno di cammino, si impiegherebbero 562 giorni – circa 1 anno e mezzo – per compiere il tragitto.

Questa passeggiata da record passa attraverso 15 Paesi e ben 6 fusi orari. Iniziando il viaggio da Città del Capo in Sudrafrica, l’itinerario prevede il passaggio in Botswana, Zambia, Egitto, Giordania, Turchia, Georgia, per entrare finalmente in Russia, dove nella città di Magadan – porto nell’estremo oriente russo – terminerebbe un viaggio unico al mondo.