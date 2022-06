Mariah Carey accusata di plagio per “All I Want For Christmas Is You”, ecco la canzone dalla quale avrebbe copiato (VIDEO)

E’ la canzone di Natale più famosa della musica pop mondiale, pubblicata nel 1994 e da allora la più ascoltata ogni anno durante le festività più amate in assoluto. Parliamo di “All I want For Christmas Is You”, il brano cantato da Mariah Carey, che oggi si trova nel mezzo di una storia incredibile.

Fino al 2013, il brano ha guadagnato oltre cinquanta milioni di royalties e ha venduto oltre 14 milioni di copie diventando uno dei singoli più venduti di sempre.

La popolarità del brano, fa percepire ogni anno alla cantante statunitense circa un milione di euro circa dai diritti della canzone.

Mariah Carey è diventata la reginetta del Natale, oltre alla popstar di fama internazionale, grazie alla pubblicazione di questo singolo che è entrato nella storia delle canzoni natalizie più ascoltate. Ancora oggi, ogni anno, “All I Want For Christmas Is You” è una canzone cantata, suonata, e passata dalle radio di tutto il mondo.

Ora però, il brano non è legato solo a bei ricordi, ma si trova nel mezzo di un guaio giudiziario, a 28 anni di distanza dalla sua uscita. Il cantautore Andy Stone, avrebbe accusato Mariah Carey di aver copiato “volontariamente e intenzionalmente” il titolo della canzone “All I Want For Christmas Is You”, da un altro brano composto da lui stesso.

La canzone scritta da Stone per il suo gruppo “Vince Vance & The Valiants”, è una ballata country cantata da Lisa Burgess Stewart, ed è stata registrata 5 anni prima della canzone interpretata da Mariah Carey. Le canzoni sono diverse, ma il titolo è uguale, e secondo Vince Vance (nome d’arte di Stone) la Carey lo avrebbe copiato senza averlo comunicato.

La richiesta di Andy Stone nei confronti della Carey è di 20 milioni di dollari di danni, per “comportamento scorretto“, poiché usare lo stesso titolo “ha causato confusione”. Stone ha depositato i documenti del caso presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti in Louisiana.