E’ arrivato il letto che fa ringiovanire di 15 anni, lo usa Cristiano Ronaldo, ma ecco che succede veramente a chi lo prova

La notizia sta facendo il giro del web, non solo per la curiosità, ma anche per il fatto che l’azienda produttrice parla della potenza di questo letto, in grado di ridurre l’età biologica di 15 anni. Circa il 30% degli adulti ha difficoltà a dormire. Vediamo cosa succede al corpo se riposiamo su questo letto.

“L’unico letto che migliora il tuo sistema immunitario in soli 2 mesi. Scientificamente provato”, così si presenta la pagina ufficiale di Hogo Bed.

E’ diventato famoso perché lo utilizzano Cristiano Ronaldo ed altri calciatori, per i suoi incredibili poteri rigeneranti. Vediamo come funziona.

E’ un prodotto artigianale e ecologico, di produzione spagnola, di cui si sta parlando in queste ore per il fatto che lo utilizza Cristiano Ronaldo, ed altri suoi colleghi calciatori. La compagna di Ronaldo, Georgina Rodriguez, ha pubblicato sulla sua pagina social una sua foto avvolta tra le lenzuola di Hogo Bed.

Come sappiamo, dormire bene aiuta la salute ed il benessere, perché durante il sonno il corpo rigenera le cellule ed espelle le tossine. “Un sonno inadeguato deteriora il sistema immunitario, moltiplicando il rischio di cancro e di sviluppare malattie cardiovascolari, Alzheimer o diabete. Migliorare la qualità del riposo previene le malattie e aumenta il livello di energia“, spiega l’azienda produttrice di Hogo Bed.

L’azienda produttrice di Hogo System 07, afferma che gli studi clinici sul proprio sistema sono stati condotti da rinomati esperti in Fisiologia, Immunologia e Gerontologia, e sono stati pubblicati su prestigiose riviste scientifiche internazionali.

I poteri di Hogo Bed sulla salute

La notizia che balza agli occhi, è che “Hogo System 07 riduce l’età biologica di una media di 15 anni e migliora la funzione immunitaria del corpo“, e che aumenta la produzione naturale di melatonina a livello fisiologico. Come?

Consentendo un’adeguata funzione immunitaria, che è il miglior indicatore di salute e della velocità con cui invecchiamo, e quindi della nostra aspettativa di vita. I parametri immunitari mostrano variazioni significative tra la misurazione di base, cioè prima di utilizzare Hogo, e dopo aver dormito sul sistema per 60 giorni.

Questo letto, inoltre, riduce il danno ossidativo e infiammatorio e migliora gli ormoni di risposta allo stress. “La nostra tecnologia brevettata crea una bolla che ti protegge dall’esposizione alle emissioni elettromagnetiche attraverso la nostra rete in argento e grafite. Elimina anche le radiazioni accumulate durante il giorno, permettendo al tuo corpo di riposare e rigenerarsi naturalmente“.

Insomma, sembra che i benefici siano davvero incredibili, e per averne le prove, Hogo System offre ai clienti la possibilità di eseguire un esame del sangue esclusivo. Come esclusivo è il costo di questo sistema di riposo, che va dai 19 ai 40 mila euro.