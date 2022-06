E’ un posto simbolo di un’epoca straordinaria, oggi per la prima volta si può visitare e addirittura soggiornarvi

Quanti posti abbiamo potuto vedere solamente nei film, o in foto, o ancora raccontati dai libri? In uno di questi, inaccessibile fino ad oggi, oggi si può addirittura soggiornare. E al costo di solo 1 euro a notte. Oggi vi portiamo…

Tre soggiorni, di una notte e al costo di 1 euro ciascuno. Per la prima volta in assoluto, uno dei simboli più iconici di Parigi apre le porte ai viaggiatori per un soggiorno speciale all’interno di un luogo iconico.

Una stanza segreta all’interno del luogo dove si potrà rivivere la magia della Belle Époque. Ad offrire questa opportunità unica, è la piattaforma Airbn, che offrirà ai viaggiatori la possibilità di scoprire cosa succede dietro le tende di velluto del teatro di cabaret più famoso al mondo.

Per la prima volta in assoluto, infatti, il Moulin Rouge – il locale a Montmartre dove è nato il Cancan, il ballo simbolo della Belle Époque francese – sarà aperto ai visitatori che si sono prenotati su Airbn, per vivere un soggiorno speciale nella stanza segreta all’interno dell’iconico mulino rosso. La possibilità ha avuto un tempo ed un posto ristretti, ed è andato chiaramente sold out in pochissime ore.

Soggiornare nella Belle Epoque

Tre coppie di viaggiatori solamente, infatti, hanno potuto prenotare tre differenti soggiorni di una notte ciascuno, al costo di 1 euro. I giorni fortunati sono il 13, 20 e 27 giugno. Gli ospiti potranno soggiornare nella stanza ricreata all’interno del mulino, in cui ci saranno tutti gli elementi necessari al pernotto, oltre che un palco in miniatura e dei ricchi abiti e accessori vintage per calarsi nell’atmosfera del teatro.

Inoltre potranno ammirare Parigi dalla terrazza privata creata all’esterno del mulino, e degustare la cena e la colazione. L’esperienza include la visita guidata del Moulin Rouge, ed un incontro speciale con Claudine Van Den Bergh, la prima ballerina e host di Airbnb per questi soggiorni. Infine, come mancare allo spettacolo! Gli ospiti potranno assistere da dei posti d’onore al famoso spettacolo del Moulin Rouge Féerie.