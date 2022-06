Se vi trovate ad attraversare questo ponte, quello che succederà sarà davvero incredibile, c’è tempo solo fino al 12 giugno

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, festeggiata il 5 giugno, una delle zone più famose di Milano ha offerto un’esperienza unica ai milanesi e a tutti i visitatori. Le persone che si recheranno in questo posto, avranno la possibilità di fare un’esperienza unica, e di essere i veri protagonisti del cambiamento.

Ci troviamo nella zona del Naviglio Grande, una delle più frequentate ed amate dai Milanesi e da chi visita la capitale del Nord Italia.

Qui, a Ripa di Porta Ticinese, si trova il Ponte dedicato ad Alda Merini, la “poetessa dei Navigli” che abitava proprio in questo punto.

Fino al 13 giugno, sarà possibile per chi si reca nella zona del Naviglio Grande, fare un’esperienza multisensoriale unica in questo luogo. Il Ponte Alda Merini si è trasformato, partendo dalla Giornata Mondiale dedicata all’Ambiente, in un tunnel verde esperienziale, grazie al progetto multisensoriale “Natura Urbana“.

L’idea di questa speciale installazione green è stata promossa dal brand Corona, e vuole dimostrare come natura e città possano essere due realtà conciliabili, permettendo ai cittadini di fare una passeggiata alla riscoperta dei propri sensi, attraverso il contatto con la natura.

Corona, brand di eccellenza AB InBev, invita da sempre le persone a trascorrere più tempo all’aria aperta, per godersi il proprio momento di relax a stretto contatto con la Natura, e per questo ha deciso di rivestire il ponte di piante, proprio per dimostrare come il rapporto uomo-natura possa esistere anche e soprattutto in città.

Ma attraversare il ponte non è solo un’esperienza sensoriale, ma diventa un atto di grande responsabilità nei confronti del mondo che ci circonda. Ogni 500 persone che lo attraverseranno, Corona si impegna a piantare un albero nelle zone dell’hinterland milanese di Trezzano sul Naviglio e Gaggiano, dove arriva il Naviglio Grande. E per sapere quante persone passano, sul ponte è stato installato un “conta alberi”, un display che riporta il numero dei passanti.

Nelle vicinanze del ponte, inoltre, Corona ha fatto realizzare due murales realizzati con la pittura Airlite, una vernice in grado di assorbire l’anidride carbonica, che saranno visibili per quattro settimane. Un altro murales è previsto in futuro nell’area ferroviaria di Famagosta, dove saranno riqualificati circa cento metri di muro. Le piante installate sul ponte Merini, alla fine dell’installazione green, saranno ricollocate nelle aree verdi del municipio 6.