Justin Bieber si deve fermare, annullati i concerti a causa della malattia, ecco di cosa si tratta e quali sono i segnali

Il cantante Justin Bieber si deve fermare di nuovo, come ha spiegato ai fans in una storia sulla sua pagina Instagram. “Ho fatto di tutto per stare meglio ma la mia malattia sta peggiorando. Mi si spezza il cuore ma dovrò cancellare i miei prossimi show su ordine dei medici”. Vediamo di quale malattia si tratta.

I concerti annullati sono le due date che erano previste alla Scotiabank Arena di Toronto, Canada.

Già nel 2020 Bieber aveva comunicato di soffrire della malattia di Lyme e di mononucleosi cronica.

Quali sono i segnali della malattia

Il morbo di Lyme, noto anche borreliosi di Lyme, è stato scoperto per la prima volta nel 1975, e prende il nome dalla città americana dove fu rilevato il primo caso. Negli Stati Uniti è una delle patologie più diffuse e rilevanti legate al morso di particolari tipi di zecche, quelle del genere Ixodes e le zecche del cane.

L’agente patogeno che scatena l’infezione è un batterio, la Borrelia. In Italia i dati parlano di circa un migliaio di casi di borreliosi di Lyme che si sarebbero verificati nel periodo 1992-1998, e le regioni a rischio sono il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, il Veneto, l’Emilia Romagna, il Trentino Alto Adige.

Il primo segnale della malattia è una macchia rossa che si espande lentamente, ma ci vuole tempo per diagnosticarla, perché i sintomi sono diversi e non sempre continui. L’infezione si sviluppa colpendo pelle, organi interni e sistema nervoso centrale e periferico. Chi la contrae può soffrire dolori articolari e muscolari, meningiti, polineuriti, linfocitoma cutaneo, miocardite.

La malattia di Lyme ha colpito non solo Bieber, ma anche altri personaggi come Victoria Cabello, Bella Hadid, Richard Gere, Ben Stiller, e Avril Lavigne.