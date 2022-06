Museum Week 2022, la cultura e l’arte su web, ecco gli eventi ai quali si potrà accedere

La Museum Week è un’iniziativa importante a livello globale. L’edizione 2022 vuole sottolineare l’importanza del ruolo degli istituti culturali, in un mondo iperconnesso e globalizzato. “Cultura, società e innovazione” è il tema della settimana dei musei di quest’anno. Vediamo tutti gli appuntamenti.

In questo contesto ci si focalizza su 2 realtà che meritano investimenti, gli Istituti Culturali e la Creazione (con l’ingresso della tecnologia Blockchain e NFT).

#MuseumWeek 2022 è un progetto internazionale giunto alla sua nona edizione, che promuove la cultura e l’arte dei musei italiani attraverso Twitter e altri social network.

Gli scopi di questa nona edizione di MuseumWeek saranno quelli di creare opportunità per le organizzazioni culturali, che saranno chiamate ad affrontare questioni sociali accompagnando il pubblico connesso, condividendo contenuti storici, scientifici, artistici, ecc, attraverso la campagna “7 giorni, 7 temi, 7 hashtag”.

Per i professionisti della cultura c’è l’opportunità di condividere il tema dell’innovazione della cultura e la propria “ragion d’essere” nel digitale, attraverso attività di vario genere. Dal 13 al 19 giugno i Musei Civici di Roma partecipano a questo appuntamento internazionale dedicato alla cultura sui social network.

Attraverso il profilo @museiincomuneroma, i Musei Civici – tra i quali il Museo di scultura antica Giovanni Barracco, il Museo di Roma in Trastevere, il Museo di Casal de’ Pazzi, il Museo Napoleonico, il Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese, il Museo di Roma – condivideranno contenuti storici, scientifici, artistici e notizie sulle attività e sulla vita dei musei stessi, incentrati sui temi guida della settimana: la democratizzazione dell’Arte e della Creazione, Arte e NFT, Metaverso, Realtà virtuale, Realtà aumentata e museologia, Reti sociali e mediazione culturale, Inclusività digitale, Ascolto sociale e campagne culturali digitali, Accesso alla cultura per tutti.

Anche per questa edizione, ogni giorno della settimana sarà dedicato a un tema specifico, nell’intento di creare l’opportunità per le organizzazioni culturali di affrontare insieme al pubblico connesso questioni sociali importanti.

Il programma della #MuseumWeek2022:

Lunedì 13 giugno 2022 #innovazioneMW

Questo primo giorno è dedicato alle azioni particolarmente innovative che sono state implementate dai musei, online o offline, per promuovere e dare accesso alla cultura, sottolineando al contempo l’inclusione, la diversità e l’uguaglianza.

Martedì 14 giugno 2022 #creatoriMW

In questa giornata, artisti e creatori di contenuti sono invitati ad esprimersi e i musei a svolgere il ruolo di curatori virtuali creando playlist e storie con le creazioni del loro pubblico.

Mercoledì 15 giugno 2022 #libertàMW

Anche in gallerie, biblioteche, archivi e musei il tema della libertà, così d’attualità nella società contemporanea, può e deve essere esplorato insieme al pubblico.

Giovedì 16 giugno 2022 #sessualitàMW

L’argomento può essere un’opportunità per artisti e creativi di pubblicare contenuti per decostruire gli stereotipi attraverso l’arte, trasmettendo al pubblico contenuti culturali e scientifici, sottraendo così il tema alla sola industria della pornografia.

Venerdì 17 giugno 2022 #ambienteMW

Una giornata per dimostrare il coinvolgimento della cultura nella lotta contro il riscaldamento globale e per condividere contenuti digitali che aumentino la consapevolezza su questo importante argomento.

Sabato 18 giugno 2022 #LezionidiVitaMW

I musei possono condividere “lezioni di vita” ispirate da grandi artisti, scienziati e intellettuali, invitando il pubblico a pubblicare le proprie.

Domenica 19 giugno 2022 #danzaMW

In quest’ultimo giorno della MuseumWeek, l’invito è a esplorare il tema della danza come simbolo

di rinascita mentre il pubblico è sollecitato a esibirsi anche in sessioni di ballo.

@museiincomuneroma