Questo cane è davvero da record, a vederlo è davvero impressionante, ecco che succede nella sua famiglia (VIDEO)

Il rapporto tra uomo e cane è speciale, e lo dimostrano i circa 70 milioni di cani domestici stimati in tutto il mondo. Alcuni animali sono davvero unici nel loro genere, e per questo rendono unica anche la convivenza con le loro famiglie umane. Ecco la storia di Zeus, un cane…da record.

Si chiama Zeus, ha due anni, e vive in Texas con la sua famiglia numerosa, che lo ama immensamente.

A Bedford, in Texas, è molto famoso “Lo conoscono tutti e tutti i venditori lo conoscono. Riceve delizie extra e molte attenzioni“, racconta la sua padrona Brittany Davis.

Fin da quando era una ragazzina, Brittany Davis sognava un giorno di possedere un alano. Per fortuna, suo fratello Garrett aveva un collega che li allevava. Realizzando il desiderio di una vita di sua sorella, Garrett ha regalato a Brittany un cucciolo di alano di 8 settimane.

Zeus, che era nato da un padre merle grigio e bianco e da una madre tigrata, era il cucciolo più grande in una cucciolata di cinque. “È stato un grosso cane da quando l’abbiamo preso, anche per essere un cucciolo. Aveva zampe enormi“, ricorda Brittany.

Con i suoi 1.046 metri, Zeus è stato confermato come il cane più alto vivente (maschio) del mondo, ed ha anche quest’anno vinto il Guinness dei Primati. Ma cosa significa vivere con un cane così grande in casa?

Un amore grande come la sua taglia

Zeus trascorre le sue giornate passeggiando per il quartiere con suo fratello umano, dormendo vicino alla sua finestra e vagando per i mercati dei contadini locali, e nonostante la sua stazza fa amicizia con cani di tutte le taglie.

A casa, Zeus vive con i suoi tre fratelli Australian Shepherd in miniatura, e con la sua “sorella felina”, Penelope, che tende a gestire la casa. Sebbene i due non combattano necessariamente come cani e gatti, c’è un po’ di rivalità tra fratelli.

“Gli piace rubare il ciuccio del bambino dai banconi e qualsiasi cibo lasciato sui banconi è decisamente libero per lui“, ha detto Brittany “La sua ciotola dell’acqua è un lavandino e adora saltare sul recinto e parlare con i cani del vicino della porta accanto“.

Zeus mangia sei tazze di cibo per cani di taglia grande “Gentle Giants” al mattino e altre sei al pomeriggio. Brittany dice che nutrire un cane così grande è piuttosto costoso, e per questo invita coloro che sono interessati a possedere una razza di grandi dimensioni a prepararsi a spendere soldi per il cibo per cani.

L’idea di entrare nel Guinness World Records è stata sollevata per la prima volta in una riunione di famiglia, quando è stato suggerito che Zeus fosse probabilmente più alto dell’ex cane più alto vivente maschio.

Zeus ha anche cambiato la famiglia di Brittany portando loro tanto amore e gioia. “Eravamo solo in tre e alcuni cani di piccola taglia, ma è come avere un’altra persona in casa“, ha detto Brittany, “Zeus e mio figlio adolescente dormono insieme in un letto queen-size. Non troverai l’uno senza l’altro. Adorano stare insieme“.

(Fonte: Guinness World Records)