E.T. l’extraterrestre ha compiuto 40 anni, ma in pochi sanno che…lo straordinaria storia nel film icona del cinema (VIDEO)

Era l’11 giugno del 1982, quando nelle sale cinematografiche uscì quello che era destinato a diventare uno dei film più amati della storia del cinema, E.T. Il film di Steven Spielberg ha appassionato milioni di persone, ma ci sono alcuni fatti sulla storia della pellicola che ad oggi in molti non conoscono.

E.T. racconta la storia commovente di un umano ed un extraterrestre, ed è interpretato da Dee Wallace, Henry Thomas, Peter Coyote, Robert MacNaughton e Drew Barrymore.

Il film ha incassato circa 800 milioni di dollari ed ha ottenuto nove nomination agli Oscar e 4 premi tecnici.

Il giovane Elliott Taylor, un giorno incontra e una creatura extraterrestre, che soprannomina E.T., lasciato accidentalmente sulla Terra dai suoi simili. Il ragazzo ed E.T. fanno amicizia, ed Elliot, insieme ai suoi amici e alla sua famiglia, vuole trovare un modo per aiutare E.T. a tornare a casa evitando l’intromissione del governo.

E.T. ha da subito superato Guerre stellari e divenne il film con il maggior incasso di sempre, un record durato undici anni fino a quando Jurassic Park, un altro film di Spielberg, lo ha superato. La pellicola ha ricevuto nove nomination ai Premi Oscar 1983, tra cui miglior film, e ha vinto quattro premi: miglior colonna sonora originale, migliori effetti speciali, miglior suono e miglior montaggio sonoro.

Ecco da dove è nato E.T.

L’alieno fu disegnato dall’italiano Carlo Rambaldi, e fu pluripremiato per la bellezza di questa ricostruzione dell’alieno, che doveva somigliare ad una tartaruga rugosa, possibilmente senza guscio.

Il viso di E.T. nacque dall’unione dei volti di Albert Einstein, Ernest Hemingway, Carl Sandburg e di un cane carlino. All’interno, si alternarono due nani e Matthew De Meritt, un dodicenne nato senza arti inferiori.

Ma il fatto davvero incredibile, che a distanza di anni regala ancora più emozione al personaggio di E.T., è la storia di come è nata l’idea a Steven Spielberg. La nascita dell’alieno più amato della storia, nasce nel 1966, anno in cui i genitori di Spielberg divorziarono.

E’ stato lo stesso regista a svelare come la storia di Elliott fosse ispirata dalla propria infanzia, quella di un bambino di dieci anni, cresciuto con le sorelle e la madre divorziata. Per superare la solitudine che lo aveva avvolto dopo la separazione dei genitori, Spielberg si era affidato ad un amico immaginario, che aveva rielaborato come un alieno. E.T. era già nato.