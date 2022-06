Se il tuo sogno è far celebrare il tuo matrimonio ad Elvis devi affrettarti, ecco cosa può succedere a breve (VIDEO)

Il matrimonio è bello perché è vario, si potrebbe dire. Da sempre, e in tutto il mondo, le unioni tra coppie non sono tutte uguali, e il mercato del matrimonio si evolve in continuazione. Un tipo di rito in particolare attira da anni coppie da tutto il mondo, ma un incredibile fatto potrebbe cambiare tutto a breve.

Parliamo dei famosi matrimoni a Las Vegas, caratteristici per essere celebrati dai sosia del cantante Elvis Presley.

L’industria dei matrimoni della città genera 2 miliardi di dollari all’anno e i funzionari affermano che i matrimoni a tema Elvis rappresentano un numero significativo delle cerimonie celebrate.

La società di licenza che controlla il nome e l’immagine di “The King” sta ordinando agli operatori della cappella di Sin City di smettere di usare Elvis nelle cerimonie a tema, ha riportato nei giorni scorsi il Las Vegas Review-Journal.

Authentic Brands Group – La società di licenza supervisiona le proprietà di grandi nomi come la star del cinema Marilyn Monroe e il pugile Muhammad Ali e 50 marchi di consumo – ha inviato lettere di cessazione e desistenza all’inizio di maggio a più cappelle, che dovrebbero essere conformi a questo punto.

Con Elvis così strettamente legato all’industria dei matrimoni di Las Vegas, alcuni dicono che la mossa potrebbe decimare “Potrebbe distruggere una parte della nostra industria del matrimonio. Un certo numero di persone potrebbe perdere il proprio sostentamento“, hanno spiegato alcuni gestori della città dei matrimoni.

Nella lettera, la società ha affermato che interromperà l’uso non autorizzato del “nome, somiglianza, immagine vocale di Presley e altri elementi della persona di Elvis Presley in pubblicità, merce e altro”. La lettera diceva anche “Elvis”, “Elvis Presley” “e “The King of Rock and Roll” sono marchi protetti.