14 giugno, in pochi lo sanno ma oggi si festeggiano 50 anni di un luogo iconico, dove è stato filmato un video storico (VIDEO)

E’ un luogo iconico, famoso in tutto il mondo, dove vivono molte leggende e mille storie. Le persone ci vanno per fermarsi, passare delle ore in compagnia, ma anche per visitare cimeli storici appartenuti a personaggi importanti. Oggi si chiudono le celebrazioni per i suoi 50 anni, e si festeggia in tutto il mondo.

Il suo primo locale ha aperto i battenti il primo a Londra nel 1971, e da quel momento si è affermata come una delle aziende più riconosciute a livello mondiale.

Ad oggi la catena è presente negli Stati Uniti, Canada, Sud America e Centro America, Caraibi, Africa Medio Orientale, Europa, Asia e India.

Peter Morton e Isaac Tigrett fondarono il primo Hard Rock Cafe a Londra nel 1971, e da allora questo luogo è diventato iconico, conosciuto in tutto il mondo. Oggi Hard Rock International è una delle aziende più riconosciute a livello mondiale e ha sedi in oltre 74 paesi; Caffè, casinò e hotel.

L’Hard Rock è anche noto per i suoi articoli da collezione legati alla moda e alla musica, le esperienze culinarie memorabili, i locali per spettacoli Hard Rock Live e altro ancora. Le persone vanno in questo locale per entrare nel mondo della musica, dei ricordi, ma anche per passare del tempo mangiando e bevendo “come una rockstar”.

Il video storico della band svedese

Negli anni sono stati molti i personaggi che hanno illuminato questo locale, tra presenze e cimeli. In molti forse ricordano il gruppo svedese degli Europe, che proprio all’Hard Rock Cafè di Stoccolma che hanno girato il video della loro canzone “Rock the Night“.

E proprio oggi, il 14 giugno, il brand si prepara a chiudere le celebrazioni per il suo 50° anniversario, portando anche nel café di via Veneto a Roma l’atmosfera e lo spirito della festa in pieno stile Hard Rock. Ad animare il compleanno a partire dalle 21.45 il live music show by Marco Cocci, cantante, attore e conduttore televisivo italiano.

La sua presenza sul palco e il suo sound dai caratteri distintivi renderanno la festa di Hard Rock Cafe Roma calda e piena di colori. Come tutte le feste di compleanno che si rispettano non può mancare il dolce, per questo Hard Rock Cafe Roma offrirà agli ospiti, durante tutta la giornata, il coke float, il noto dessert americano a base di gelato alla vaniglia affogato nella Coca Cola, una piacevole sorpresa per concludere in dolcezza i festeggiamenti del cinquantesimo anniversario. (fonte Hard Rock Cafè)