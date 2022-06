Il treno per Hogwarts esiste davvero, ecco dove si trova e come si può viaggiare seguendo le orme di Harry Potter

Harry Potter è uno dei fenomeni assoluti degli ultimi anni, amatissimo da milioni di bambini e adulti in tutto il mondo. Il maghetto, uscito dalla penna di JK Rowling, ha creato una vera e propria mania, ed una caccia a gadgets e location. Tra queste c’è il famoso treno per Hogwarts, la scuola dei maghi. Ma sapete che esiste davvero? Ecco dove si trova e come ci si può viaggiare.

Si chiama Jacobite Train, anche conosciuto come È anche conosciuto come il “treno a vapore di Harry Potter”.

Il treno a vapore Jacobite è in funzione ogni estate dal 1984 ed è attualmente gestito dalle ferrovie della costa occidentale.

Descritto come il più grande viaggio ferroviario del mondo, questo viaggio di andata e ritorno di 84 miglia permette di vedere dei panorami mozzafiato. Copre parte della linea delle Highlands occidentali in Scozia ed è un grande successo tra i turisti, combinando senza sforzo il leggendario folklore scozzese, viaggi di lusso e paesaggi meravigliosi.

Appena arriva il treno in stazione, tutti rimarranno a bocca aperta…sembra proprio di stare sul set di Harry Potter mentre si attende di partire per Hogwarts! Il percorso parte da Fort William e arriva a Mallaig, e il viaggio dura circa sei ore, durante le quali si potrà vedere anche la montagna più alta della Gran Bretagna (il Ben Nevis), e soprattutto il viadotto di Glenfinnan…il più famoso di tutto il viaggio.

Passare sul viadotto Glenfinnan (formato da 21 arcate) vuol dire affacciarsi su un meraviglioso panorama sopra il Loch Shiel, e se il tempo è buono, il treno si ferma proprio per permettere ai passeggeri di godere di questa bellezza. Ed è proprio lì che riconoscerete una delle scene più famose del film di Harry Potter (guarda il VIDEO alla fine dell’articolo).

Il Jacobite è in servizio fino al 30 settembre 2022. Il biglietto standard andata e ritorno costa 52 sterline, circa 62 euro, mentre per i bambini il prezzo è di 30 sterline (36 euro). I biglietti in prima classe costano invece 79,50 sterline (95 euro) per gli adulti e 57 sterline (68 euro) per i bambini.

Se vuoi vedere il treno che passa sul viadotto piuttosto che essere un passeggero sul treno, recati al Centro visitatori di Glenfinnan prima delle 10:45 o delle 15:00 tutti i giorni (orario inglese).