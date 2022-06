E’ in arrivo nel weekend un evento per il terzo anno consecutivo, ma la novità per chi partecipa è davvero sorprendente (VIDEO)

E’ definito “un evento da sogno”, quello che arriva nella capitale per il terzo anno di fila. A fare da scenografia lo splendido Orto Botanico, che per tre giorni – da venerdì 17 a domenica 19 giugno – ospiterà una manifestazione dove i partecipanti avranno un invito speciale….

Le porte del Museo Orto Botanico di Roma tornano a riaprirsi eccezionalmente nelle ore serali per dare vita a Roma Hortus Vini, il festival dei vitigni autoctoni.

Il festival è un’occasione unica per scoprire i migliori vini italiani, attraverso un’esperienza unica, condita da eventi particolari.

“Regione per Regione, vitigno per vitigno, sarai tu a scegliere quali vini degustare in base al vitigno e al produttore. L’unico giudice sarà il tuo gusto e a vincere saranno i tuoi sensi“, così si presenta la pagina ufficiale di Hortus Vini, la manifestazione che da 3 anni riscuote un grande successo.

L’evento consiste in tre serate sotto il cielo stellato di Roma, in uno dei giardini più belli d’Italia, l’Orto Botanico, aperto in esclusiva dopo il tramonto per Roma Hortus Vini. L’organizzazione spiega che Hortus Vini vedrà “calici di vino che traboccano felicità, musica, pièces teatrali – presente Michele La Ginestra – e street food di qualità”.

Un programma con un contest speciale e un regalo…ad hoc!

Il programma è infatti ricchissimo come sempre, con la possibilità di fare delle degustazioni guidate, importanti incontri con i produttori, ed anche laboratori per i bambini. Questa edizione vede presenti 100 aziende, con oltre 300 etichette in degustazione, e 155 vigneti auotctoni, provenienti da diverse regioni italiane, che gli ospiti potranno conoscere passeggiando nei magici giardini dell’orto.

Grande attesa per la degustazione sul prato accanto al Vigneto Italia, dove sotto la guida dell’analista sensoriale Luca Maroni, autore della guida I Migliori Vini Italiani, sarà possibile effettuare un viaggio tra gli aromi e i profumi dei vini, un vero e proprio viaggio sensoriale.

Ma la vera chicca è l’invito, è l’invito a tutti i partecipanti ad adottare un dress code floreale. “I fiori vestono d’estate l’Orto Botanico di Roma e tu scegli bene quali indossare perché potresti vincere il nostro contest per la migliore interpretazione del dress code“, scrive l’organizzazione.

L’invito è quello di visitare l’originale set “siediti sulla luna”, una speciale coreografia che farà da cornice alle fotografie degli ospiti che saranno pubblicate sulle pagine social della manifestazione. In palio per i vincitori del contest, una bottiglia di vino de I Migliori Vini Italiani

Hortus Vini ha i seguenti orari:

Venerdì 17 e Sabato 18 dalle ore 18:00 alle 24:00 (ultimo ingresso ore 23.00)

Domenica 19 dalle ore 18:00 alle 22:00 (ultimo ingresso ore 21.00)